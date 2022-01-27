Twitter yorumları nasıl silinir merak ediliyor. Twitter'da kullanıcılar attıkları tweetlere gelen mentionları nasıl silebileceklerini araştırmakta. Peki, Başkasının attığı tweet nasıl silinir? Twitter yorumları nasıl silinir? Twitter yorum silme var mı?Başkasının tweeti nasıl silinir? İşte detaylar haberimizde...

BAŞKASININ ATTIĞI TWEET NASIL SİLİNİR?

Twitter 350 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi haline geldi. Twitter'da başkasının attığı tweeti silmek için 2 seçenek bulunmaktadır. Birincisi tweeti silmek istediğiniz kullanıcının hesabına giriş yaparak doğrudan tweeti silmek. İkincisi atılan tweeti şayet Twitter topluluk kurallarına aykırı ise şikayet edip Twitter'dan başkasının attığı tweeti kaldırmasını beklemektir. Eğer başka bir kullanıcı sizin kişisel bilgilerinizi paylaşan bilgiler içeren bir tweet atmış ise, Twitter bu konuda size yardımcı olmaktadır.

İlgili tweet hakkında Tweeti bildir'e tıkladıktan sonra şikayetinizle alakalı aşağıda çıkan seçeneklerden birine tıklayarak ilgili tweetini silinmesini hatta tweeti atan hesap hakkında yaptırım uygulanmasını isteyebilirsiniz. Eğer Twitter topluluk kurallarına aykırı olduğunu saptarsa başkasının attığı tweet silinecektir.

TWİTTER YORUMLARI NASIL SİLİNİR?

Twitter'ın hali hazırdaki özellikleri arasında attığınız tweetlere gelen yorumları (mention) silme özelliği bulunmamaktadır. Ancak atılan yorumları gizleyebilme imkanınız vardır.

Attığınız tweete gelen yorumun sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak yanıtı gizle seçeneğini seçerek atılan yanıtın paylaştığınız tweetin altında listelenmesini engelleyebilirsiniz. Yanıtı gizle seçeneğini seçmeniz durumunda tweeti takipçileriniz veya diğer kullanıcılar gizli yanıtı tweetinizin sağ al köşesinde yer alan gizli yanıtların bölümünden görebilmektedir. Yanıtı gizle seçeneği atılan yanıtın sadece tweetin altında listelenmesini gizlemektedir.

TWİTTER YORUM SİLME VAR MI?

Twitter yorum silme özelliği şu anda Twitter kullanıcılarına sunulan bir özellik değildir. Ancak ilerleyen dönemde Twitter yorum silme özelliğini bir güncelleme ile getirebilir. Şu anda Twitter yorumları yorumu atan kişi haricinde silinemez.

TWİTTER ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar tarafından atılan tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri sadece kendi takipçilerinin görebileceği şekilde sınırlandırabilir. Kullanıcılar diğer kullanıcıların tweetlerine üye olabilirler. Üye oldukları kişi veya kurumların takipçi sayısını ve bunların kimleri takip ettikleri görebilirler. Tüm kullanıcılar Twitter'ın websitesi aracılığıyla tweetlerini gönderebilir ve alabilirler. Kullanıcılar Twitter'ın websitesine uyumlu harici uygulamalar (akıllı telefonlar gibi) veya belirli ülkelerde erişilebilen kısa mesaj servisi tarafından giriş yapabilirler.

BAŞKASININ TWEETİ NASIL SİLİNİR?

Başkasının attığı tweet "BAŞKASININ ATTIĞI TWEET NASIL SİLİNİR?" başlığında açıkladığımız şartların sağlanması halinde silinebilmektedir. Twitter'da mizah konusu haline gelen bu konu hakkında en çok karşımıza şu görsel çıkmaktadır:

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