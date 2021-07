Başkan Seçer, Bayramın Son Günü Erdemli Halkı ile Bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı'nın son gününü Erdemli ilçesinin yaylalarındaki mahallelere ayırdı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı'nın son gününü Erdemli ilçesinin yaylalarındaki mahallelere ayırdı. Toplam 8 mahalle ve mevkide hemşehrileri ile bayramlaşan Başkan Seçer, Sarıyer, Doğusandal, Karayakup, Müğlü, Şahna ve Üzümlü Mahalleri ile Küçük Fındık ve İçmeler Mevkilerini ziyaret etti. Başkan Seçer, "Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor" dedi.

Ziyaretler Sarıyer ile başladı

Başkan Seçer'e mahalle gezileri boyunca CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, CHP il ve ilçe yöneticileri, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti. Seçer'in Erdemli ilçesindeki ziyaretleri Sarıyer Mahallesi ile başladı. Sarıyer'de kahvehane ziyareti yapan Seçer, vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunları yerinde dinledi. Ziyaretlerini Doğusandal ve Karayakup Mahalleleriyle sürdüren Seçer, Karayakup'un ardından da Küçük Fındık Mevkii'ne gitti. Küçük Fındık yolunda yapılan genişletme çalışması hakkında vatandaşı bilgilendiren Seçer, içme sularının kapalı sisteme alındığını ve 1000 metrelik boru döşenerek, mahalle halkının daha kaliteli bir içme suyuna kavuştuğunu söyledi. Seçer, Küçük Fındık'tan sonra da Denizkızı Turizm A. Ş. bünyesindeki İçmeler Mesire Alanı'na giderek incelemelerde bulundu ve orada yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Seçer'e Şahna'da coşku dolu karşılama

Ziyaretlerini Müğlü Mahallesi ile sürdüren Seçer, ardından gittiği Şahna Mahallesi'nde de davul, zurna ve bayraklar ile coşkulu bir şekilde karşılandı. Büyükşehir sayesinde Şahna halkı tarihinde ilk defa içme suyuna kavuştu. Seçer'i karşılayan Şahna sakinleri, mahallenin girişine, 'Şahna Mahallesi Sakinleri Olarak Mahallemize Can Suyu Veren Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e Teşekkür Ederiz' ve 'Her Şey Seninle Daha Güzel Çalışkan Başkanımız. Bayramınız Kutlu Olsun' yazılı pankartlar astı. Büyükşehir tarafından mahalleye ayrıca üzüm sıkma makinesi de hediye edildi. Başkan Seçer, Büyükşehir'in hayvancılık projesi kapsamında 1 üreticiye ise 25 damızlık hayvan verileceğini duyurdu. Şahna ve Üzümlü'yü birbirine bağlayan Tol Köprüsü'nün de 2020 yılında yapıldığını aktaran Seçer, ayrıca 2 kilometrelik grup yolunun bu yıl programa alındığının müjdesini verdi. Seçer'in mahalle ziyaretlerinde son durağı ise Üzümlü Mahallesi oldu.

"Vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor"

Bayram dolayısıyla herkesin yaylalara çıktığını ve kendisinin de bayram boyunca yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Seçer, "Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor. Çok şükür belediye olarak faydalı işler yapıyoruz. Sadece Mersin'de değil tüm Türkiye'de CHP'li belediye başkanlarımız gerçekten çok başarılı bir performans gösteriyorlar" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Erdemli'ye önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Ben diyorum ki; Erdemli Erdemli olalı Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir hizmet görmedi. Burada hiç tevazu sahibi olmayacağım. Gelirken bu bölgelere neler yaptığımıza baktım. Çok çok önemli işler yapmışız. Bu, 'her şey tamamlandı, sorunlar bitti' anlamına gelmez. Erdemli olduğu sürece sorunlar olacak, biz de belediye olarak bu sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, yol yapımı, arıtma tesisi gibi rutin ve büyük hizmetlerin dışında vatandaşın ve üreticinin hayatına dokunan hizmetler yaptığını sözlerine ekledi. Seçer, "Örneğin Mergin Köprüsü. Olsa da olur olmasa da olur. Orada yol var mı? Var. Ama insanlar sıkıntı yaşıyor. Büyükşehir eğer o bölgede çok kilit bir bağlantı yolu olduğunu, üreticilerin birçok köye oradan geçerek ürünlerini pazara götürdüğünü ya da oraya kadar gidip ürünlerini alan tüccarın kamyona yüklediği ürünleri o yoldan geçirip büyük illere götürdüğünü bilir, ona göre, 'Ya bu adamlar burada büyük sıkıntılar yaşıyor. Burası üretim bölgesi. Bizim ülkemize de üretim lazım, ihracat lazım, vergi lazım. İnsanların çalışması lazım. Bizim de devlet olarak onlara kolaylık sağlamamız lazım' dediği noktada Mergin Köprüsü'nü yapar. Ama bu vizyonu ortaya koyan bir belediye başkanınız yoksa sittinsene o Mergin Yolu sorun olur. Seçim öncesi toplantıda bu konu bana aksettirildiğinde dedim ki; 'Ben üreticinin, üretimin değerini bilen bir adamım. Gelir gelmez yapacağımız işlerden bir tanesi o' ve bitirdik. Çok da güzel bir yol oldu" ifadelerine yer verdi.

"Lamos Köprüsü'nü yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, kendisine borçlanma yetkisi verilmemesine rağmen Erdemli'ye her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğini söylediğinin altını çizen Seçer, "Geçtiğimiz Meclis toplantısında da Büyükşehir Belediyesi Erdemli Meclis üyelerine söyledim; 'Siz bana borçlanma verseniz de vermeseniz de ben Lamos Köprüsü'nü bitireceğim' diye. Şu anda biz orada bir köprü yapıyoruz. Bize maliyeti de 10 milyon liranın üzerinde ama orası önemli bir örtü altı üretimin, meyve sebze seralarının olduğu bir yer. Bunu ortaya koymak, bu bedeli ödemek, bu projeyi yaptırmak, geleceği görmek vizyon sahibi bir belediyenin, belediye yönetiminin işidir" dedi.

"İnancımız, gücümüz, bilgimiz, becerimiz tam"

Daha sonra Doğusandal Mahallesi'ne giden Seçer, muhtardan mahallenin taleplerini dinledi. Ardından Karayakup Mahallesi'ne, oradan da Küçük Fındık Mevkii'ne geçen Seçer, Küçük Fındık sakinlerine, 'Belediyemizin hizmetlerinden memnuniyet var mı? ' sorusunu yöneltti. 'Var, eline koluna sağlık' cevabını alan Seçer, "Eksiğimiz var ama inancımız, gücümüz, bilgimiz, becerimiz tam. Allah'ın izniyle daha uzun yıllar Mersin'i bizim anlayışımız yönetecek. Bu iddiayı burada ortaya koyuyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımız bu memleketi ihya edecek" diye konuştu.

"Hayatında Mersin'i görmemiş siyasi akılların aldığı karar sonucu Mersin etkilenemez"

Vatandaşlara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni takip etmelerini öneren Seçer, "Siz Meclis'i takip edin, oyunuza sahip olun. Oyunuza sahip olmakla Mersin'e, Türkiye'ye sahip olacaksınız" dedi. Seçer, Meclis'te kendisine borçlanma yetkisi vermeyen Meclis üyelerinin, Ankara'dan alınan kararlarla hareket ettiklerini belirtti. Başkan Seçer, "Meclis'te borçlanma yetkimize oy vermeyen Meclis üyelerinin tamamının gerekçesi şu; 'Aslında yaptığımızın hata olduğunu biliyoruz. Borçlanma yetkisi vermemekle yanlış yaptığımızın farkındayız ama lanet olsun Ankara'da siyaset gergin'. Ankara'nın aldığı karar burada Meclis'te uygulanıyor. Yani Mersin'i hayatında görmemiş, Mersin'de dertlenmemiş, Mersin'de insanlarla bir araya gelmemiş, hemhal olmamış, Toroslar'ın dağlarını bilmez, Akdeniz'in ovasını bilmez siyasi akılların ortaya koyduğu, aldığı karar sonucu Mersin etkilenemez. Böyle bir demokrasi olmaz" diye konuştu.

"Siz ne istiyorsunuz, huzur istiyorsunuz. Huzur bizde var"

Seçer, Müğlü Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, hizmetlerle ilgili herhangi bir siyasi ayrım yapmadıklarını vurgulayarak, "Siz ne istiyorsunuz, huzur istiyorsunuz. Huzur bizde var. Siz ne istiyorsunuz, ayrımcılık istemiyorsunuz. Emin olun o bizde var. Siz ne istiyorsunuz, 'ya benim yaşam biçimimden dolayı beni hakir görmesinler. Belediye Başkanı, milletvekili, beni kendi bacısı gibi, kendi annesi gibi sarsın, sarmalasın'. İnanın o bizde var" dedi.

"Bir belediye başkanının hayır duası almaktan başka ne kazancı olabilir? "

Şahna Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, mahalleye ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Seçer, buradaki esas konunun 'su meselesi' olduğunu sözlerine ekledi. Seçer, "Buradaki kadınlarımız için önemli olan kullanım suyunun uzun yıllar sonra tarihinde ilk kez Şahna'ya gelmiş olması ve bunun da bana nasip olması. Evinizin içine kadar su bağlandı. Evinizin temizliğini çok daha rahat yapacak, kullanım suyu olarak bundan faydalanacaksınız" dedi. Bir teyzenin de evine içme suyu geldiği için mutluluktan duygulanıp ağladığını söylemesi üzerine konuşan Seçer, "Ben sizi güldürmek için uğraşıyorum ama siz ağlamışsınız. 'Mutluluktan ağladım' diyor. İşte ne mutlu bize. Bizim de belediye başkanı olarak mükafatımız bu. Mutluluktan ağlatmak. Ablam bize hayır duasını esirgemiyor. Bize dua edilmesi; bir belediye başkanı olarak başka ne bekleyebiliriz? Eğer haram süt emmemişsek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kendimize haksız yere alacak kadar zürriyetimizde bir sıkıntı yoksa, bir belediye başkanının Allah aşkına hayır duası almaktan, insanları mutlu etmekten başka ne karı, ne kazancı olabilir? " dedi.

"Bizim görevimiz, sizin paranızı size hizmet olarak yansıtmak"

Yapılan tüm hizmetlerin vatandaşların kendi parası ile yapıldığını sözlerine ekleyen Seçer, "Şimdi Vahap Seçer buraya su mu getirdi? Vallahi Vahap Seçer kendi parasından getirmedi, sizin paranız. Buraya yol mu yaptı? Sizin paranız. Belediyemizin yaptığı ne varsa sizin paranız. Bizim görevimiz sizin paranızı bu makamları elde etmek için bizimle beraber olanlara peşkeş çekmek değil. Size hizmet olarak yansıtmak" dedi. Seçer, son durağı olan Üzümlü Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, "Benimle çalışan mesai arkadaşlarım, koordinatörler, daire başkanları, daire müdürleri, genel müdürler emrinize amade" dedi ve vatandaşların eksiklerini, sorunlarını Alo 185'i arayarak bildirebileceklerini kaydetti.

Seçer sahilde vatandaşların yarattığı kirliliği yorumladı: "İçler acısı bir tablo"

Başkan Seçer, vatandaşların sahillerde yarattığı kirliliği, bir televizyon kanalının Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği canlı yayında değerlendirdi. Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu içler acısı bir tablo. Ben her gün uyarıda bulunuyorum, bunu bilinçli yapıyorum. Tabi o görüntüler daha çok Mersin dışından gelen tatilcilerin, ayrılırken bıraktıkları görüntüler. Diğer taraftan bizim orada plajlarımız var. Oradan da görüntüler geldi. Biz akşam sade vatandaşa bırakıyoruz oraları. Akşam, gece belki serin havada kumlar üzerinde oturacaklar veya denize girecekler ama sabah 05. 30'da gelen görüntülere baktım, sanki oradan bir fil sürüsü geçmiş gibi. Olacak iş değil. Şimdi bu ne ile izah edilebilir? Biz bunları temizlemekle bu memleketi temiz falan tutamayız. Böyle bir doğru yok. Nasıl yapacaksınız, hangi sahile kaç bin kilometreye gücünüz yetecek. Her insan oturduğu yerde yer içer, afiyet şeker olsun ama be kardeşim sen o pisliği olduğu gibi bırakma, o karpuz kabuğunu, kumun üzerinde çekirdek çitlenmiş ve kabuklarını görüyorsunuz. Orada içki içilmiş, içki şişelerini, su içilmiş pet şişeleri, yemek yenilmiş yemek artıklarını, çerez yenilmiş çerez artıklarını… Doğayı katlediyoruz. Ondan sonra işte müsilaj oluyor, deniz kirliliği, denizde balık kalmıyor, balık neslini tüketiyoruz. İklim değişikliği oluyor. Çünkü küresel ısınma oluyor. Çevre kirliliği bunu körüklüyor. Sularımız kirleniyor, hastalıklar oluyor. Bütün bunlar hep çevre kirliliği" dedi.

Ziyaretlerde Başkan Seçer'e eşlik eden CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Seçer'in, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren yaptığı mahalle gezilerinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ben bir köy çocuğu olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmet verdiği bölgelerdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından nasıl karşılandığını, yerinde olup olmadığını gözlemleme çabası gerçekten bir milletvekili olarak beni çok mutlu ediyor, memnun ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 24. 7. 2021 09: 18: 43

Kaynak: Habermetre