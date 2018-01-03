Başkan Şahin'den 2018'in İlk Müjdesi

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla Kartalkaya Barajı'ndan gelen eski borular, 2,60 metre çapındaki çelik borularla değiştirildi, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlanınca Büyükşehir, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitme kararı aldı, indirim şubat ayında su faturalarına yansıtılacak. Başkan Şahin, "Şimdi indirim zamanı" diyerek, 2018'in ilk müjdesini verdi.

ŞAHİN, BASIN İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulusal ve yerel medya temsilcileriyle buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlediği basın toplantısında, büyük bir gururla Düzbağ İçme Suyu Projesi'ni ve kazanımlarını anlattı. Su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitme kararı aldıklarını açıklayan Şahin, 2018'in ilk müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın Gaziantep'e akacağını aktaran Başkan Şahin, proje temelinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından 6 Nisan 2017'de atıldığını hatırlattı.

Şahin, Düzbağ İçme Suyu Projesi'yle kentin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirerek, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, yüzde 40 seviyesine gelindiğini söyledi

Başkan Fatma Şahin, 500 kişilik ekibin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını anlatarak, bugüne kadar eski boruların yerine 52 bin metre uzunluğunda 2,60 metre çapında çelik borular döşendiğini, toplam uzunluğun 3 bin 520 metre olacak çift taraflı kazılan Düzbağ Tüneli'nde ise bin 925 metre ilerleme sağlandığını söyledi.

ŞEHİR SADECE YÜZDE 5'İNİ KARŞILIYORDU

Şehrin içme suyunun, Kahramanin maraş'ın yer altı ve yer üstü kaynaklarından karşılandığını anımsatan Şahin, "Gaziantep, içmesuyu ihtiyacının yüzde 74'ünü Kartalkaya Barajı'ndan, yüzde 21'ini Mizmilli Kuyuları'ndan ve yüzde 5'ini ise şehir merkezi kuyularından temin etti. Proje, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı Projesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci en büyük projesi olacak. Düzbağ Projesi kapsamında, 2,6 metre çaplı çelik borulardan oluşan isale hattı inşa edilecek" diye konuştu.

DAHA UCUZ, DAHA KALİTELİ

Proje kapsamında mevcut hattaki boruların yenileriyle değiştirildiğini söyleyen Başkan Fatma Şahin, "Hem kayıp kaçağın önlendiği hem vatandaşlardan topladığımız su parasının 100 milyon lirasını yeniden elektrik parasına ödemek durumunda kaldığımız, 3 pompajla gelen suyu cazibeye dönüştüreceği, su kalitesinin artacağı, daha içilebilir kaliteli bir kaynak suyunu Gaziantep'e getirmiş olacağız. Düzbağ, daha ucuz, daha kaliteli, kayıp, kaçağın daha az olduğu bir su projesidir" diye konuştu.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 55'LERDEN YÜZDE 40'LARA DÜŞTÜ

"Suyun hayattır" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehirde su hayat demek. Niye? Çünkü şehir çok hızlı büyüyor. Sağlıklı büyümesi için temel ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Fakat bu büyümeye karşın şehrin kendi sınırları içerisinde ihtiyacın ancak yüzde 5'ini karşılayabilecek su var. Fırat'a akan bu güzel suyu Düzbağ projesiyle şehrimize döndürdük ve Türkiye'nin en büyük bütçeli baraj projesini hayata geçiriyoruz. Elektrik masrafları düştüğü için belediyemiz, su getirme maliyetini aşağıya çekerek bunu vatandaşımıza yansıtmaya karar verdi, suyu yüzde 15 ucuzlattık. Kayıp kaçak oranı yüzde 55'lerden yüzde 40'lara düştü. Biz de bunu hızlı bir şekilde vatandaşımıza yansıttık. Çünkü asgari ücretli için, orta gelir grubu için, sabit giderler çok önemli. Projemiz bitmeden günlük hayata yansımaları başladı."

SUYU YÖNETEMEZSENİZ KAYBEDERSİNİZ

Başkan Şahin, şunları anlattı: ''Dünyanın gündemi su yönetimi. sürdürülebilir kalkınmada su hayati meseledir. Bölgemiz için su yönetimi petrol ve altın kadar önemlidir. 2,5 milyon nüfuslu kentte su artık bir hayat oldu. Gaziantep'in büyümesini iyileştirmeden, göçü kalkınmaya ve zenginliğe dönüştürmek zor olur. Bunun için su yönetimi çok önemlidir. 2023 ve 2071 hedefini yakalamamız için dev projeler hazırladık. çok güçlü Ankara gücümüz var. Düzbağ projesinde tek başına yerel yönetim altından kalkamazdı. İşin büyüklüğüne bakıldığında 1,5 yılda yarısını tamamlamak çok zordu. Bu projenin çok kısa zamanda hayata geçmesi için çok çalıştık. 2015'in sonuna doğru suda sorun yaşamaya başladık. Su kaynağının hızlıca kente gelmesi gerekiyordu. Orman ve Su İşleri Bakanlığının programında bu proje yoktu. Kurak bölgede olmamız ve hızla artan nüfusa karşı Ankara'yı harekete geçirdik. Cumhurbaşkanımız ilgili bakanlığa talimat verdi. 1,5 yılda projenin yarısını tamamladık. 8 yıllık Türkiye projesi, beni çok heyecanlandırıyor. Bizim dönemimizde şehre iz ve eser bırakacak en önemli iş düzbağ projesidir. Eğer su yönetiminde başarısız olursanız diğer alanlardaki başarınızın hiçbir anlamı olmaz. Şimdi ne olacak? Şimdi suda indirim zamanıdır. halkımız şubat ayında suda yüzde 15 indirimi cebinde görecek. hem daha ucuz su, hem daha kaliteli su getirecek çalışmalar 2018'de tamamlanacak, bütçesini 3 kat arttıran GASKİ, maliyetleri aşağı çekmiş su yönetimi, bunu da anında halkına yansıtan yönetim iradesiyle suda indiririmi başardık.Su medeniyettir, gelecek medeniyetler adına su sorununu çözdüğümüz için onur ve şeref duyuyorum.'' ''

Şahin, projeyle 130 kilometreden Gaziantep'e su getireceklerini aktararak, 25 Aralık 2018'de şehre düzbağ'dan su akıtacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Edoğan da kentin içme suyu sorurunu çözecek olan Düzbağ içme suyu projesinin hayati önem taşıdığını belirterek. çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise, hazırlanan slayt eşliğinde proje hakkında katılımcılara teknik bilgiler verdi.

Tanıtım toplantısının ardından Başkan Şahin ve basın mensupları, Düzbağ Tüneli'ni yerinde inceledi.