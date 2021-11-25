BAŞKAN GÜRKAN,JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ SUZUKİ KAZUHİRO'YU MAKAMINDA AĞIRLADI

MALATYA (Habermetre) - JİCA KAPSAMINDA MALATYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM MİKTARI 500 MİLYON LİRADIR

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında hibe edilen 2 adet özel dizayn edilmiş engelli minibüsü ile JİCA Kredisi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan alt yapı yatırımlarının hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törenlere katılmak üzere ilimize gelen Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Gerçekleşen ziyaret sırasında Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve beraberindeki heyeti Malatya'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan, "Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'yu İnsanlık Medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan Destan Şehir de ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum.

İki kadim millet olarak gerek Japonya olsun gerek Türkiye olsun dostluğumuz çok eski tarihlere dayanıyor. Özellikle 1890 yılında Ertuğrul Firkateyni hadisesi olması ile birlikte Japon Türk dostluğu daha farklı bir anlam kazanmıştır. Daha sonraki süreçte 1986 yılında İran - Irak savaşı sırasında İran'da bulunan 215 Japon vatandaşını rahmetli Cumhurbaşkanımız hemşerimiz Turgut Özal'ın emriyle İran'dan alınıp Japonya'ya götürülmesi de bu dostluğun daha farklı bir mecraya götürülmesine vesile olmuştur. 2019 yılı Japonya'da Türk yılı olarak ilan edilmiştir. Türklerle ve Türkiye ile ilgili gelenek, görenek, inanç değerleri, sosyal ve kültürel hadiselerin Japonya'da dolu dolu yaşanmasına neden olmuştur.

Sayın Büyükelçi Suzuki'den önce görevde bulunan Japonya Büyükelçisi Miyajima Akio ile birlikte bu dostluğu Malatya ve Japonya arasında ve Türkiye ile Japonya arasında çok güzel bir seviyeye getirildi. Miyajima Akio şehrimizi ziyaret ettiğinde o süreç içerisinde Azerbaycan ile ilgili şu ifade vardı. 'Biz bir millet iki devletiz' gibi bir gazetede başlık görünce Miyajima da şöyle ifade etmişti 'Biz de iki ayrı milletiz Japonya ve Türkiye ama tek yüreğiz' derdi. Miyajima'nın Malatya'ya kurmuş olduğu köprü, Suzuki beyefendi tarafından daha da taçlanarak yükselerek devam edecektir. Özellikle bu sürecin bu aşamaya gelmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcısı değerli hemşerimiz Emrah Baydemir'in çok büyük katkıları olmuştur. Şu anda JİCA kapsamı içerisinde Japonya Devleti ile Türk Devleti İşbirliği çerçevesi içerisinde Malatya'da gerçekleştirilen yatırım miktarı 500 milyon liradır. Bu süreç halen altyapı yatırımları olarak devam etmektedir. Bugün Sayın Büyükelçimizin şehrimizi onurlandırması ile birlikte kendileri ile daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz ortak proje sosyal proje olan engellilerimizin taşınması ile ilgili araçların yapmış olduğu faaliyetler konusunda biraz sonra kendilerine bilgi sunacağız. Dünya UNESCO Kültür Varlıkları listesine 26 Temmuz 2021 yılında giren Arslantepe'nin bulunduğu mevkide bir tören gerçekleştireceğiz. Bu tören içerisinde gerek altyapı gerekse üstyapı yatırımlarımız gerekse de sosyal ve kültürel içerikli yatırımlarımızın ortaklaşa açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte bu işbirliğimiz belirlenen protokol çerçevesi içerisinde paydaş olarak İller Bankamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Japonya paydaşlığı çerçevesinde yürütülecektir. Önümüzdeki süreçte JİCA kapsamı içerisinde Kuzey Kuşak Yolu da yine Japonlarla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde temin edilen finansla Kuzey Kuşak Yolu'nun ihalesi gerçekleştirilecek. İnşallah Sayın Büyükelçi ile birlikte Kayısı Festivali tarihinde Temmuz ayının 20'si gibi çalışmaları yerinde görüp incelemek ve mümkünse bitirilmesi noktasında da ilgili firmayla da yoğun bir şekilde görüşeceğiz. O dönemde hem bir açılışı gerçekleştireceğiz hem de Sayın Büyükelçimizi Malatya'nın milli ürünü olan ve Güneşin Altın Yumurtası diye tabir ettiğimiz Kayısı Festivaline katılmasını arzu ettiğimizi burada belirtmek istiyorum. Japonya güneşin doğduğu ülkedir Kayısı da güneşin altın yumurtasıdır. Güneşin doğduğu ülkenin Büyükelçisi Güneşin Altın Yumurtası Festivaline Temmuz ayı içerisinde davet ediyoruz. Sayın Büyükelçinin şahsında bütün heyeti Malatya'da, Medeniyetler Merkezinde ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. İnsanlık medeniyetinin başladığı bu şehre hoş geldiniz diyorum" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Japonya arasında tarihsel bir yakınlık var. Bu anlamıyla da hem tarihsel bağlarımız çok güçlü hem de Dünyadaki siyaset noktasında birçok ortak noktalarımız var. Özellikle Japonya'nın doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok şehrimize iller bankası vasıtasıyla altyapısına kredi sağlaması ve önemli bir kısmının hibe kredilerden olması ülkemiz için ve Malatya'mızda da bu kredilerin önemli bir kısmının Büyükşehir tarafından kullandırılmasından dolayı da kendilerine, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kredilerle Malatya önemli projeleri hayata geçirmiş olacak. Malatya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'da yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün içme suyu, arıtma tesisleri için verilen destekle ilgili gerçekleştirilen tören ve Japonya Büyükelçiliği tarafından engelli araçlarının teslimi için bir tören gerçekleştirilecek. Bunların Japonya ve Türkiye arasında işbirliğinin simgesi olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul Firkateyni faciasıyla başlayan Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkiden bahsetmiştiniz buna ek olarak Japonya ve Türkiye arasında çok yakın hissi bağlar bulunmakta. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaretin anısına Büyükelçi Suzuki Kazuhiro'ya Kayısı, İpek Halı ve Malatya'nın yöresel ürünlerini hediye etti. Büyükelçi Kazuhiro ise Başkan Gürkan'a Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Türk Sporcularına verilen hediyeyi takdim etti.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan Büyükelçi Suzuki Kazuhiro'ya kayısı çekirdeği kahvesi ikram etti.

Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, kayısı çekirdeği kahvesini ilk defa Sayın Cumhurbaşkanını ziyaretleri sırasında Külliyede ikram edildiği için içtiğini belirtti. Büyükelçi Kazuhiro, "Külliyede gerçekleşen ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Büyükşehir Belediyesinden yeni bir ürün geldiğini ve bu ürünün kayısı çekirdeğinden kahve olduğunu ifade ettiler" dedi.

Başkan Gürkan ise bu diyaloğun ardından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'nın fahri hemşerisi. Malatya'yı her zaman her yerde en iyi şekilde tanıtmaktadır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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