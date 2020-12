Başkan Akpolat, 2020'yi değerlendirdi ve 2021 için yeni yıl mesajı verdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen projeleri ve 2020'nin değerlendirmesini yaptı. Belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir politikalar ve yenilikçi çalışmalar uygulamaya koyduklarını belirten Başkan Akpolat, Beşiktaş halkı için hizmetlerin kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'IN 50 YILLIK ALTYAPI SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZÜYORUZ"

Açıklamasında ilk olarak Beşiktaş'ın alt yapı sorunlarına değinen Başkan Akpolat, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduklarını dile getirdi. Ayrıca tüm bu altyapı çalışmalarında bize verdiği destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA KADIN DAYANIŞMA VE YAŞAM MERKEZİMİZ HİZMETE BAŞLADI"

Kadına şiddet konusunda değerlendirme yapan Akpolat konu hakkında şu ifadeleri kullandı: Kadınların karşılaştıkları şiddet karşısında psikolojik destek alabilecekleri; aynı zamanda sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi hayata geçirdik. Kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği merkezde kadınlara pek çok hizmet sunulacak. Kadına şiddete karşı UN Women tarafından başlatılan 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası çerçevesinde Beşiktaş'ta kadınların kendini güvende hissetmediği tüm sokak ve caddeleri aydınlattık. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan belediyemiz, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak için evlenen çiftlerimize evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartı da veriyoruz.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Beşiktaş'ın bir öğrenci merkezi olduğuna işaret eden Rıza Akpolat, "İlçemizde öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için Beşiktaş Akademi'yi kurduk. Öğrenci merkezimizle öğrencilerimize sağlıklı çalışma ortamı sunuyoruz. Her ay 87 öğrencimize maddi destek veriyoruz. Öğrencilerimizin yemek masraflarına sosyal dayanışma uygulamamız 'ÖğrenciYE' projemiz ile çözüm üretiyoruz. 30 kişilik çalışma alanları olan 50 bin kitap kapasiteli Beşiktaş Oruç Aruoba Kütüphanesi'ni açtık. Eğitim yuvalarını onardık. 61 okulda çalışma yaptık" şeklinde konuştu.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ BAŞLATTIK"

İlçe sakinleriyle birlikte karar almak, böylece sosyal belediyecilik anlayışını oturtma adına gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Akpolat, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: Komşularımızın, karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için 'Komşu Buluşmalar'ı etkinlikleri düzenledik. Karşılıklı fikir alış verişleriyle 2020-2024 stratejik planımızı katılımcı bir anlayışla hazırladık. Engelli bireyleri yaşama sanatla bağlamak için tüm engel gruplarının bir arada olduğu Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğunu kurduk.

"HALK MARKET VE HALK MAĞAZAYI KURDUK"

İhtiyaç sahiplerinin Halk Market'ten Halk Kart ile ücretsiz ürün almalarını hedefliyoruz. Amacımız her ay 1.000 ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak. Beşiktaş Semt Kart'ı da yeniden hayata geçirdik.

"CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Sokaktaki can dostlarımızı insani, vicdani ve kurumsal olarak sahiplenmek, onların varlıklarını kabul etmek ve asla ama asla şiddete geçit vermemek vazgeçilmez sorumluluklarımızdan. Can dostlarımız için mama dağıtımının yanı sıra ilçede çok sayıda noktaya korunaklı mama kapları yerleştirdik. "Sokak Hayvanları Ambulansımız" MOBİVET ile komşulardan gelen ihbarlar değerlendirilerek can dostlarımıza verilen hizmet kalitesini artırdık ve çok sayıda can dostumuzu tedavi ettik.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURDUK"

Kentsel yenileme sürecini rant odaklı değil, insan odaklı gerçekleştirmek, bina stokunun envanteri çıkarmak, depreme karşı dayanaksız binaları tespit etmek ve bunun için farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde kalıcı çözüm üretmek için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmalara başladık.

"SAHA ÇÖZÜM HAREKETİMİZİ BAŞLATTIK"

Saha çözüm ekibimiz 2 ayda 57 bin 394 hane ve 530 iş yerini ziyaret etti.

Söz vermiştik; çalmadık kapı, ziyaret edilmedik iş yeri kalmayacak diye sözümüzü tutuyoruz.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE EN DÜŞÜK ÜCRET NET 3100 TL OLACAK!"

Belediyemiz ve iştiraklerinde bundan sonra asgari ücret net 3.100 TL olacak. Kimse merak etmesin, bu haklı mücadelede halkımızla birlikteyiz" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KOMŞULARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK

Covid-19 salgınından tüm yerel yönetimlerde olduğu gibi kendilerinin de çok etkilediğini belirten Başkan Akpolat, "Ancak pandemi ile mücadele için belediye olarak çok hızlı aksiyon aldık. Bireysel farkındalık çalışmalarının hemen ardından halk sağlığını ilgilendiren tüm durumlarda koordinasyonun tek bir merkezden yürütülmesini sağlayan Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezimizi hayata geçirdik.

"BELEDİYEDEKİ ONLINE HİZMET KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK"

Vatandaşların yüz yüze aldığı Psikolojik Danışmanlık, Diyetisyen hizmeti, Aile Danışmanlığı Hizmeti ve Fizyoterapi hizmetlerimizi online platforma taşıdık. Ayrıca e-nikah sistemiyle vatandaşlar online olarak nikah dairesine gitmeden başvurularını yapabiliyor. E-imar uygulamamızla da komşularımız belediyeye gelmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Pandemi koşullarında; 300 binin üstünde yurttaşımızın faydalandığı sıcak yemek ulaştırdık. 3 milyona yakın maske dağıttık. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza 12 bin gıda paketi dağıttık. 5.000 aileye düzenli yardım gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz semt pazarlarında ve ilçedeki işletmelerde koronavirüs önlemleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Askıda Cihaz Kampanyası başlattık. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak hedefiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişimlerinin sağlanması için, öğrencilerimize televizyon, tablet ve bilgisayar ulaştırdık. Okullarımız başta olmak üzere; kamu kurumu, iş yeri ve hanelerde 7 binin üstünde dezenfeksiyon işlemi yaptık. Daha yaşanılır bir çevre için sorumlu atık yönetimi gerçekleştirdik" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 2020 yılı icraat faaliyetlerini açıklarken ayrıca şu başlıklar altında hayata geçirdikleri projelere değindi: Esenlik Hizmeti Birimimiz ile yalnız yaşayan, engelli ve dezavantajlı komşularımıza 'Evde Temizlik - Hijyen Desteği', 'Evde Kuaför' ve 'Pratik Ev Düzenlemeleri' hizmetleri sunduk.

"Beşiktaş İyileşecek" sloganıyla parklarımızı (maske ve mesafe kurallarını gözeterek) vatandaşlarımıza açtık, halkımızı sanatçılarla, psikologlarla, farklı sanat dallarıyla, yoga-spor ve müzik etkinlikleriyle buluşturduk. İyileşmenin yollarını herkese açmaya odaklandık.

İnsanüstü bir çaba ile insanları yaşatmak için mücadele eden, COVID-19 salgını sürecinde gece gündüz fedakarca çalışan sağlık emekçilerine Beşiktaş adına şükranlarımızı sunmak ve onurlandırmak için Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bir duvarı, sağlık emekçilerini temsil eden bir muralla renklendirdik.

34 haftalık hamileyken Covid-19'a yakalanıp yoğun bakımda sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten sonra 30 yaşında hayata veda eden hemşire Dilek Akçabelen'in adını Gazeteciler Sitesi yakınlarında bulunan bir parka verdik.

185 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik.

'Beşiktaş Tek Yürek' diyerek başlattığımız projeyle yardımsever vatandaşlar, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısında aldığımız kararla kültür sanat kurumlarına, özel tiyatrolara, pandemi desteği olarak yüzde 50 indirimli salon tahsisi gerçekleştiriyoruz.

EKONOMİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLADIK

Ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf ve öğrenciler için geniş kapsamlı bir ekonomik destek programı açıkladık. İş yeri kiraları, öğrenci yurtları ve kreşlerden belirli bir süreliğine ücret alınmayacağını açıkladık. Esnafımızı bu zor günlerde desteklemek için komşularımızı ilçemizdeki esnaflardan alıveriş yapmaya davet ediyorum.

"2021 YILINDA TÜM ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA SAĞLIK DİLİYORUM"

Son olarak bir yeni yıl mesajı da veren Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat, "2021 yılında tüm ülkemize ve insanlığa sağlık diliyorum. 2020'de ortaya çıkan salgın insanlığa çok önemli dersler vermiştir. Artık eski normalin olmadığı bir yaşamda yeniyi kurmak için mücadele zorunludur. Bu yeni yaşam; herkesin eşit, özgür olduğu, hiçbir baskının yaşanmadığı, her türlü imkana insanlığın aynı ölçüde ulaşabildiği bir nitelik taşımak zorundadır. İnsana, çevreye yani yaşamın bütün unsurlarına dönük kapsamlı ve eşitlikçi politikalar hayata geçirmek durumundayız. Bu çerçevede insanlık salgından çok ders çıkarmak mecburiyetindedir. Beşiktaş'ta ortaya koyduğumuz çaba ile yeni yaşama katkı sunmayı hedefledik. 2021 yılında da Büyük Önder Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimizin ve sosyal demokrasinin ilke ve değerlerine bağlı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bütün insanlığın yeni yılını kutluyor; sağlık, esenlik, dayanışma ve mutluluk diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı