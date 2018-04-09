Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Yozgat'a 5 Yıldızlı Otel Şart"

Yozgat'ta 2002-2017 yılları arasında yapılan yatırımların anlatıldığı ve her ay farklı bir kurumun brifing verdiği toplantıların beşincisi olan 'İstihdam ve Kalkınma Brifingi' Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Başkanlığında yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyük Sinema Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen brifingde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdür Vekili Erdoğan Öztürk, Bozok OSB Müdürü Ömer Öncü, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mualla Taşkesen, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız ve İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız kurumları tarafından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yaptığı belirtildi.

Sunumların ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, doğalgazı Yozgat'a getirdiklerini anımsatarak, "Doğalgazı biz Yozgat'a getirdik. TANAP Yozgat'tan geçti ve bütün bunlar Yozgat'ta toplu konut için istihdam doğdu. Şehir hastanesi, üniversite ve diğer kamu yatırımlarının inşaatları Yozgat'a çok ciddi para girmesine, çok ciddi istihdam oluşmasına yol açtı, Yozgat kazandı, Yozgatlı bundan kazandı. Şuanda Yozgat merkez, Yerköy, Boğazlıyan ve Sorgun başta olmak üzere şimdi de Çekerek, Şefaatli, Akdağmadeni ve Sarıkaya doğalgaza kavuşuyor ve burada doğalgaz bağlama, tamir-bakım konusunda 50 civarında Yozgat'ta yeni işletme çıktı ortaya. Bu 50 işletme yanında birer kişi çalıştırsa 50 kişi demektir. Bunlar Yozgat'ta hükümetin attığı adımların doğurduğu sonuçlardır. Kamu kurumlarına verdiğimiz destekle birçok ayrı istihdam oluşturuldu."dedi.

Yozgat'a 5 yıldızlı otelin şart olduğuna vurgu yapan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hep söyledim. Yozgat'a 5 yıldızlı bir otel şarttır, zorunludur. Onun için bir çağrı yapıyoruz. Kim yapmak istiyorsa, biz ona her türlü desteği vermeye hazırız. Eğer kimse atmazsa biz özel idare olarak bu adımı kendimiz atacağız. Çünkü iyi bir otel buraya yatırım yapan iş adamlarının hem kendi hem mühendislerinin hem de çalışanlarını gönderdiği zaman kalabileceği konforlu bir güvenli bir yer olması lazım. Şimdi siz bunu yapmadığını zaman üzerine bir şey koyamazsınız."

"Yozgat eğitim üssü olacak"

Yozgat'ın eğitim üssü olacağını belirten Bozdağ, "Yozgat POMEM 500 kişiydi bunu biz bine çıkardık. Bin kişi eğitim alıyor. Bir de bunları eğiten hocalara baktığımızda orada da çok ciddi sayıda istihdam oluşuyor. Yozgat'ta Diyanet Eğitim merkezi bu sene faaliyete alıyoruz. İmam hatipler, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ve diyanet personeli meslek öncesi ve meslek içi eğitim alacaklar. Orada da adeta yeni bir üniversite kuruluyor. Kütüphanesiyle, okuluyla, eğitim merkeziyle, misafirhanesiyle, camisiyle adeta Yozgat'ta bir başka üniversite. Polis Meslek Eğitim Merkezi, o da ayrı bir üniversite ve Adalet Bakanlığı'nın şu anda inşaatı devam eden Adalet Eğitim Merkezi de Yozgat'a ayrı bir güzellik katacaktır. O da inşallah bittiği zaman Yozgat üniversitesiyle, Adalet eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Diyanet Eğitim Merkezi ile Türkiye'de bir eğitim üssü haline gelecek. Şu an da bu dördünün bir arada olduğu il Ankara, İstanbul gibi büyükşehirleri çıkarırsanız 81 il içerisinde çok azdır. Burada başka bir istihdam oluşturan kapı araladık." diye konuştu.

Yozgat'ta proje eğitimlerinin başladığını dile getiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başlarda çok az katılım var ama şimdi görüyorum ki rakamlar artıyor, katılımlar artıyor. Bu iyi bir gelişme. Biz projelerimizi doğru yaparsak, sağlıklı hazırlarsak, yapacağımız işin niteliklerine uygun hale getirirsek, Ankara'daki yatırım desteklerinden birçok yatırım destek yerlerinden çok büyük destekler alabiliriz. TKDK'dan Yozgat'ın çok büyük destekler almasının ana nedenlerinden bir tanesi, o alanda çok başarılı ve iyi projelerin üretiliyor olmasıdır. Bizim bu noktada bir eksiğimiz var, bir iş yapmak istiyoruz, o işi yapmanın kuralları var, ben bu kurallara uymayayım, kurallar bana uysun diyoruz ve o zaman olmuyor. Proje geliştirme, proje üretme, üretilen projeleri destekleme yapan kurumların istediği standartta yapma konusunda bizim eksiklerimiz var, biz onları yaptığımızda Kayseri'den daha fazla projeyi biz Yozgat'a kazandırabiliriz, daha fazla parayı Yozgat'a getirebiliriz. Onun için bu eğitimlere önem vermeliyiz."

"Sulama birlikleriyle ilgili yeni adım atılıyor"

Sulama birlikleriyle ilgili yeni bir adım atacaklarını aktaran Bozdağ, "Kanun tasarısı komisyondan geçti. Bu hafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), genel kurulda görüşecek. Sulama birlikleri genel kurulunu kaldırıyoruz, sulama birlikleri meclisini, sulama birlikleri yönetim kurulunu kaldırıyoruz. Sulama birliklerinin başkanlarını, sulama birliği üyeleri arasından seçilmesine son veriyoruz. Sulama birliği kendi olacak, başına Devlet Su İşleri bir tane kamu görevlisi atayacak. Şuanda sulama birliğinde çalışanlar da onun emrinde çalışacak ve sulamaları onlar yapacak. Neden bu kararı aldık? Çünkü sulama birlikleri maalesef kötü yönetim nedeniyle topladıkları paraları amaç dışı kullandıkları için kendi amaçlarına hizmet edemez noktaya geldiler. DSİ kendi içerisinde de bunu özel idareye devredecek, özel idare bunu ya da bir belediye ile anlaşacak o işletecek ama her halükarda işletmesini kamu yapacak. Ben eminim ki yeni dönemde sulama birliklerinin araziye su ulaştırma sıkıntısı, su kanallarında ve diğer alanlardaki tamir, bakım ve onarım gibi problemleri kısa süre içerisinde aşma imkanı olacaktır. Biliyorsunuz Yozgat Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına alındı. Oradan da Yozgat çok ciddi destek alıyor. Bazı yerlerde göletleri yapma kararı aldık, ihaleler yapıldı, inşaatları devam ediyor. Bunun dışında kalan kısımlar da özel idare marifetiyle yapılacaktır. Özel idare bu köylerdeki kanallara ve diğer şeylere daha fazla imkan verecektir. Bu noktada onun üzerine duracaklardır." şeklinde konuştu.

Yozgat'ın ulaşım konusunda büyük imkana sahip olacağına dikkati çeken Bozdağ, "Yollarımızı bölünmüş yol yapıyoruz. Karayolunda Ankara'ya şimdiki gidişle hızı kalitesi konforu değişecek. Hızlı tren devreye giriyor, geçen ilk ray serimini bakanlarımızla hep beraber yaptık. Şuanda çalışmalar devam ediyor. 2019 yılının inşallah ikinci yarısına doğru ilk deneme sürüşleri başlama ihtimali var bir aksaklık olmazsa. 2019'da yüksek hızlı tren Yozgat'tan Ankara'ya, Sivas'a, İstanbul'a, Konya'ya ve devam eden gitme imkan ve fırsatı bulacak. Sanayicinin pazara ulaşmasına üreticimiz için de çok büyük bir fayda sağlayacak. Yozgat'ın havaalanımızın ihalesini yaptık yaptık, müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Hazırlıklar devam ediyor, inşallah hazırlıklar bittiği zaman havaalanımızın temelini hep beraber atacağız. Altyapısı 2020'de bitecek, bunun üst yapısı da ihale edilecek eş zamanlı onların da bitmesi hedefleniyor. Bu şu demektir, 2020 yılında Yozgat havaalanıyla, asfaltıyla ve yüksek hızlı trenle ve kara trenle beraber ulaşım konusunda Türkiye'nin çok az iline sahip olan büyük bir imkana sahip olacak. Bu da iş adamlarımız için çok büyük bir kolaylık olacak." dedi. - YOZGAT