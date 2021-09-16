Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu! - Haberler
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam TRT1 ekranlarına yayınlanacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği, oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından araştırılmakta. Başrollerinde Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun olduğu dizi nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Adeta görsel bir şölenin yaşandığı diziyi izleyenler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Diye aratmakta. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı karakterleri kimler? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragmanı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 1.bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)
Yiğit Özşener (Pietro)
Pelin Akil (İsabel)
Yetkin Dikinciler (İshak)
Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)
Melis Babadağ (Zeynep)
İsmail Filiz (Kılıçoğlu)
Caner Topçu (İlyas)
Gülcan Arslan (Despina)
Devrim Evin (Antuan)

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KÜNYESİ!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

TRT 1'de yayımlanan dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer almaktadır. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM ÖZETİ NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Haber: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncu kadrosu! - Haberler
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