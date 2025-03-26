Aradan geçen yıllara rağmen, Banu Öztürk'ün ismi hâlâ birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Son günlerde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, pek çok kişi "Banu Öztürk kaç yaşında, aslen nereli ve şimdi ne yapıyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Güzellik yarışmasındaki başarısıyla dikkat çeken Öztürk'ün, özel hayatına dair bilgiler ve kariyer yolculuğu da ilgi odağı oldu. Peki, Banu Öztürk kimdir? Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

Eski Türkiye güzellerinden biri olan Banu Öztürk, son günlerde yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. 7 Mart 1985 doğumlu olan Öztürk, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Eğitim hayatına yurt dışında devam eden Banu Öztürk, Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi alarak sanat alanında kendini geliştirmiştir.

Banu Öztürk kimdir

2009 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Globe Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Öztürk, modellik kariyerinin ardından televizyon dizileriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Sivaslı olduğu bilinen başarılı oyuncu, "Avrupa Yakası", "Geniş Aile", "Adanalı", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi popüler yapımlarda rol almıştır.

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk kaç yaşında

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oğlu olmuştur. Ancak çift, 2017 yılında yollarını ayırmıştır. Boşanma sonrası maddi sıkıntılar yaşayan Öztürk, bir dönem kadın sığınma evinde yaşamıştır.

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk nereli

2025 yılının Mart ayında ise, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır.