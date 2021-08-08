Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
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Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

RAHATSIZLANAN ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞZonguldak'tan İzmir'e giderken. Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

RAHATSIZLANAN ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Zonguldak'tan İzmir'e giderken. Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" diye paylaşımda bulundu. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi. 

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -  


Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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