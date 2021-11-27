Bakan Koca'dan Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Avrupa'da yaşayan Kovid-19 hastalarının Türkiye'de tedavi olmasına ilişkin "Şimdi de siz mi çıktınız?" çıkışına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, "Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile ihtiyaç halinde Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye hasta kabul edilmesine dair görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmenin ardından Kluge, sosyal medyadan paylaşımında bulanarak Bakan Koca'ya teşekkürlerini sunmuştu.
İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener ise bu paylaşımı alıntılayarak "Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!" eleştirisinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akşener'in eleştirisine bizzat yanıt vererek konunun Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızı kapsadığını söyledi.
Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."
Bir sonraki paylaşımında ise Bakan Koca, şu bilgileri verdi:
"3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız"
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