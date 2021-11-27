Bakan Koca'dan Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile ihtiyaç halinde Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye hasta kabul edilmesine dair görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmenin ardından Kluge, sosyal medyadan paylaşımında bulanarak Bakan Koca'ya teşekkürlerini sunmuştu.

"ŞİMDİ DE SİZ Mİ ÇIKTINIZ?"

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener ise bu paylaşımı alıntılayarak "Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!" eleştirisinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN AKŞENER'E YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akşener'in eleştirisine bizzat yanıt vererek konunun Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızı kapsadığını söyledi.

Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

"ALMANYA SALGINDA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

Bir sonraki paylaşımında ise Bakan Koca, şu bilgileri verdi:

"3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız"

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