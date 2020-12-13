Bakan Karaismailoğlu: "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz"
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Bakan Karaismailoğlu: "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz"

13.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:06
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz."

"Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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