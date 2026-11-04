İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi

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ABD'deki ara seçimlerin ardından İsrail ve Avrupa basınında dikkat çeken yorumlar: Amerikalılar savaşa hayır dedi

ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır yenilgiye uğraması, İsrail ve Avrupa basınında İran savaşı üzerinden değerlendirildi. Uluslararası medyada öne çıkan yorumlarda, seçim sonuçlarının Amerikan kamuoyundaki savaş karşıtı tepkiyi ve çatışmanın ekonomik sonuçlarına yönelik rahatsızlığı yansıttığı belirtildi.

Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Başkan Donald Trump'ın İran politikasına yönelik önemli bir siyasi mesaj olarak yorumlandı. Özellikle savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları ve artan yaşam maliyetlerinin Cumhuriyetçilerin oy kaybında etkili olduğu değerlendirildi.

İsrail basınında da seçim sonuçlarının İran savaşıyla bağlantısına dikkat çekildi. Times of Israel, İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklamalarına yer verdi. Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vicdan ya da geçim maliyeti nedeniyle Amerikalılar savaşa hayır dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa basınında ise seçimlerin Washington'ın dış politikasına olası etkileri tartışıldı. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Kongre'de Demokratların güç kazanmasının Trump'ın İran politikasını sınırlandırabileceğine dikkat çekti. Demokratların savaşın finansmanını ve yönetimin askeri kararlarını daha yakından denetleme imkânı elde edebileceği belirtildi.

Bununla birlikte seçim sonuçlarının yalnızca savaşa yönelik tepkiyle açıklanamayacağına da işaret ediliyor. Ekonomik sıkıntılar, enflasyon ve akaryakıt fiyatları da seçmenlerin tercihinde etkili olan başlıca konular arasında gösteriliyor.

Trump da İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde rol oynadığını kabul etmişti. Böylece ara seçimler, ABD'nin İran politikasının ülke içindeki siyasi maliyetini yeniden gündeme taşıdı.

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