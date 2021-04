"Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını başarı ile yürütüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarı ile yürütüyoruz" dedi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile de havacılık alanında dünyada en önemli transfer merkezi olunduğuna dikkat çekti.

Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu. Karaismailoğlu, "Öncelikle şubat ayı başında gerçekleştirilen 7.Olağan İl Kongresi sonrası Partimizin tüm kademelerinde yeni göreve başlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde 7. AK Parti Olağan Büyük Kongresi'ni 24 Mart günü büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu görevlerine seçilen arkadaşlarımızın yolları açık olsun.Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" dedi.

19 yıldır süregelen kararlı çalışmaların, emeğin, alın terinin sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine koşar adım ilerlediğini dile getiren Karaismailoğlu, "Eğitimde, sağlıkta, savunmada, sanayide, tarımda, ulaştırmada, haberleşmede yaptığımız bütün büyük işler ve dev projeler Türkiye'nin yarınlarını kurmak içindir. Devlet ve özel sektörün kaynaklarını seferber ederek yaptığımız cesur ve kararlı yatırımlarla, nihayet, gelişmekte olan bir ülke olmaktan gelişmiş bir ülke olmaya doğru yol alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığımız bu yola ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. 19 yılda yaptıklarımızı bir üst seviyeye çıkaracak, kurduğumuz bu muazzam altyapı üzerine parlak bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA İLE BAĞLADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak temel faaliyet alanımız, insan, yük ve data ulaştırmada akılcı bir hareketliliğin sağlanması, hedef odaklı bir sistem ve altyapı kurulması olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Bu nedenle çalışmalarımızın odağını mobilite, lojistik ve dijitalleşme olarak tespit ettik. Lojistik Master Planımız, Ulaşım Ana Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile bağladık. Şehirlerimiz arasında ulaşımın mümkün olan her modunda hareketliliğin altyapısını oluşturduk. İnşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde bir lojistik süper güç haline geldik. Dijitalleşmenin bir zorunluluk olduğuna inandık. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlattık. 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon TL'nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirdik. Bakanlığımızın 2003-2020 yılları arasında devlet bütçesi ve Kamu Özel İşbirliği'yle yaptığı yatırımların toplam tutarı da 169 milyar dolar olarak gerçekleşti. Halen devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacaktır. Yatırımlarımızın daha da büyük doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü her geçen gün birlikte müşahede edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜVEYŞ KANALI'NI TIKAYAN GEMİ KAZASI DÜNYA TİCARETİ İÇİN DE BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ"

Bir yandan ihmal edilmiş, eksik bırakılmış işler tamamlanırken, diğer yandan ekonomik büyümeye altyapı oluşturulduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Karaismailoğlu, "Uluslararası yatırımlara ortam hazırlayacak, üretim ve istihdamı canlandıracak bir sistem kurulmuştur. Bu iki aşamadan sonra üçüncü aşama artık bu eksiksiz ve dünya ölçeğinde altyapı üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin beklenen ekonomik yükselişini sağlamak olacaktır. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeler hep bu amaçla inşa edilip, hizmete sunulmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de bir yıl içinde açarak, Bursa'yı da içine alan, Marmara Ringi dediğimiz, bölgemizi dünya ticaret yollarının kavşak noktası haline getiren lojistik planı tamamlanma noktasına getireceğiz. Marmara Ringi'nin en önemli bileşenlerinden biri de yapım çalışmalarına çok yakında başlayacağımız Kanal İstanbul'dur. Lojistik iddiamızı perçinleyecek bu yeni ticari suyolu, İstanbul'u ve İstanbul Boğazı'nı da muhtemel çevre felaketlerinden, kaza risklerinden kurtaracaktır. Reform ilan ettiğimiz demiryollarımızda da yaptığımız işler, Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik köprüsü haline getirmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında bugün söz sahibi bir ülkeyiz. Pekin'den Londra'ya uzanan 'Orta Koridor'un ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası ve hakimiyiz. 'Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden, önemli ekonomik fırsatlar elde edebileceğiz. Geçen haftalarda yaşanan Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kazası dünya ticareti için de bir krize dönüşürken, Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına alternatif rotanın 'Orta Koridor' olduğu bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

"TÜRKSAT 6A'NIN TAMAMEN MİLLİ İMKANLARLA ENTEGRASYON VE TEST ÇALIŞMALARINI ANKARA'DA BAŞARI İLE YÜRÜTÜYORUZ"

Türkiye'nin buna benzer daha nice fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Devlet aklı ve ciddiyetiyle hareket ederek, her adımımızı stratejik öngörülerle atarak, gelecek 100 yılı inşa edeceğiz. 19 yıl zarfında, ulaştırma ve haberleşme projelerimizde hız, konfor, güven ve verimliliği sağlamayı önceliğimiz olarak kabul ettik ve Türkiye sathında çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. Hedefimiz Türkiye'nin bugün sıkça gündeme gelen ekonomik gelişme alanlarını destekleyerek, bütünsel kalkınmayı her noktaya taşımaktı. Bu gayeyle, Türkiye'yi baştan başa kesintisiz, güvenli ve hızlı otoyollarla buluşturduk. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Demiryollarını da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördük. YHT hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz. Türk sivil havacılığında da tarihi başarılara imza attık. Yeni havalimanları yaptık, atıl olanları yeniledik ve hizmete açtık, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik. İstanbul Havalimanı ile havacılık alanında dünyada en önemli transfer merkezlerinden biri olduk. Halen dünya ticaretinin yüzde 80'ini sırtlanan denizyolları konusunda da kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Limanlarımızın her geçen gün sayısı artıyor ve nitelikleri dev gemileri ağırlayabilecek düzeye yükseltiliyor. Bakanlığımızın izlediği politikalarla 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde de daha çevreci, daha rekabetçi, yerli ve millilik oranı daha yüksek bir gemi inşa ve yan sanayi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırlıyoruz. Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek, tüm bilişim, iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi temel perspektifimiz bu geçişi de önemli oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamaktır. Bildiğiniz gibi Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarı ile yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"SON 19 YILDA BURSA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 27 MİLYAR 485 MİLYON LİRA HARCADIK"

"19 yıldır her gün halkımızın karşısına hizmetlerimizle, eserlerimizle, alnımız ak bir şekilde çıkmanın huzuru ve mutluluğu başka hiçbir şeye benzemiyor. İşte bu güzel duygularla bu sabah Bursa'da yeni bir eserimizin daha yapımına başladık. Bursa Emek - YHT Gar - Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın temelini atmış bulunuyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Karaismailoğlu, "Bursa üretkenliğiyle, başarılı, ferasetli iş insanlarıyla, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla en büyük şehirlerimizden. Sürekli ve yüksek bir hızla gelişen Bursa'mızda doğal olarak artan bir trafik yoğunluğu var. Hayata geçen bu projemiz ile bu sorunu daha da büyümeden çözeceğiz.6 kilometre uzunluğundaki hatta 4 istasyonumuz bulunacak. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonu olacak. Yapımı Bakanlığımızca devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Şehir içi ulaşımda ekonomik, konforlu, hızlı bir alternatif sunmuş olacağız. Dahası, yer üstü trafiğinin oluşturduğu hava ve gürültü kirliliğini azaltarak Bursalılara rahat bir nefes aldıracağız. Son 19 yılda Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası Yap-İşlet-Devret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon lira harcadık. 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı. 598 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. İstanbul-Bursa yolculuğunu Osmangazi Köprüsü ile birlikte 1 saate düşürdük. Bursa'da halen 300 kilometrelik 15 ayrı karayolu projesi devam ediyor. 1953 yılında çıkarılan bir yasayla Bursa-Mudanya hattının kapatılmasından sonra trene hasret kalan Bursa'yı demiryolu ile yeniden kavuşturuyoruz. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmaları devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında altyapı yapım çalışmalarında yüzde 74,8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin de çalışmaları başladı. İnşa etmek ve ihya etmek bizim işimiz Çünkü biz bu vatana ve bu millete sevdalıyız. Başarımızın sürekliliği için ülkemizin ve Bursa'nın bugüne kadar kazandıklarını en doğru ve en etkili şekilde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Projelerimizi ve hizmetlerimizi, toplumun her kesimine sizlerin aracılığı ile ileteceğiz. Unutmayın ki, sizler topluma doğru ve sağlıklı bilgileri ulaştırmazsanız, bilgi kanalları kirlilikle ve yalanla dolar. Bu noktada her daim büyük başarılara imza atmış Bursa il ve ilçe teşkilatlarımızın siz değerli üyelerine inancımız tamdır" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Türkiye'nin nadide şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Yatırımları görme ve yapılacak yatırımları yerinde inceleme yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Bursa'nın özelliği ihracatta Türkiye'nin ilk üçüne giriyor. Aynı zamanda Türkiye'de istihdam sağlayan bir şehirdir. Türkiye'ye destek veren şehirlerin başında geliyor" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdim etmesi ile program sona erdi.

