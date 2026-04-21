Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı
Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün uygulamaya koyduğu kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yemek seçeneklerinin azaltılması, 23.00 sonrası giriş ve bahçe kullanımının kısıtlanması ile giyim-kuşam müdahalesi iddiaları gündem oldu. Eylem yapan öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve disiplin cezası uygulanmayacağı sözü verildi.
Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün hayata geçirmeye çalıştığı kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yurtta kalan öğrenciler, alınan kararların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirterek duruma karşı çıktı.
YEMEK VE GİRİŞ SAATİ DÜZENLEMESİ TEPKİ ÇEKTİ
İddialara göre, yemekhanede daha önce sunulan 9 çeşit seçmeli yemek hakkı 2 çeşide düşürüldü. Ayrıca son giriş saati olan 23.00 sonrası yurda girişlerin yasaklanması ve aynı saatten sonra bahçeye çıkışın kısıtlanması da öğrenciler tarafından eleştirildi.
GİYİM VE ORTAK ALAN KISITLAMASI
Öğrenciler, giyim-kuşamlarına müdahale edildiğini ve yangın merdivenlerine çıkışın sigara içildiği gerekçesiyle yasaklandığını öne sürdü. Söz konusu uygulamalar, yurtta kalan öğrenciler arasında rahatsızlık yarattı.
EYLEM SONRASI GERİ ADIM
Kısıtlamalara karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve herhangi bir disiplin cezası verilmeyeceği yönünde söz verildi.