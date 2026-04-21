Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı Haber Videosunu İzle
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı
Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün uygulamaya koyduğu kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yemek seçeneklerinin azaltılması, 23.00 sonrası giriş ve bahçe kullanımının kısıtlanması ile giyim-kuşam müdahalesi iddiaları gündem oldu. Eylem yapan öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve disiplin cezası uygulanmayacağı sözü verildi.

  • Kocaeli'de bir kız yurdunda yeni müdürün yemek seçeneklerini 9'dan 2'ye düşürmesi ve 23.00 sonrası yurda girişi yasaklaması öğrencilerin tepkisine neden oldu.
  • Öğrenciler, giyim-kuşamlarına müdahale edildiğini ve yangın merdivenlerine çıkışın sigara içildiği gerekçesiyle yasaklandığını öne sürdü.
  • Öğrencilerin eylemi sonrasında, uygulamaların kaldırılacağı ve disiplin cezası verilmeyeceği sözü verildi.

Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün hayata geçirmeye çalıştığı kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yurtta kalan öğrenciler, alınan kararların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirterek duruma karşı çıktı.

YEMEK VE GİRİŞ SAATİ DÜZENLEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

İddialara göre, yemekhanede daha önce sunulan 9 çeşit seçmeli yemek hakkı 2 çeşide düşürüldü. Ayrıca son giriş saati olan 23.00 sonrası yurda girişlerin yasaklanması ve aynı saatten sonra bahçeye çıkışın kısıtlanması da öğrenciler tarafından eleştirildi.

GİYİM VE ORTAK ALAN KISITLAMASI

Öğrenciler, giyim-kuşamlarına müdahale edildiğini ve yangın merdivenlerine çıkışın sigara içildiği gerekçesiyle yasaklandığını öne sürdü. Söz konusu uygulamalar, yurtta kalan öğrenciler arasında rahatsızlık yarattı.

EYLEM SONRASI GERİ ADIM

Kısıtlamalara karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve herhangi bir disiplin cezası verilmeyeceği yönünde söz verildi.

Kaynak: Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıalbatros :

yemek konusu yanlış ama yurda giriş saati yasağı çok doğru karar. sonuçta o yurt öğrencilerden sorumlu. giriş saati yasağı koymazsan öğrencilerden her gece dışarda sabahlayanlar olur. kurallara uymak istemeyenler eve çıksın. biz öyle yapardık.

Haber YorumlarıAYHAN TURAN :

ÖĞRENCİLERE TESLİM OLMAYIN!!! DİSİPLİN HERŞEYDEN ÖNCE GELİR. KARARLARINIZIN ARKASINDA DURUN GERİ ADIM ATMAYIN. DİSİPLİNSİZ BÜYÜYEN GENÇ HER ZAMAN SIKINTILI OLUR... HERŞEYİN SERBEST OLMASI GENÇLERE İYİLİK DEĞİL, KÖTÜLÜKTÜR.

Haber YorumlarıRealist:

Zamanında Ankarada kız yurdunun etrafında polis devriye atıyordu yine tutuamıyorlardı kızları.. Yurdun arkasındaki telleri yırtıyorlardı... Sonrada aile bizim kız okuyor... Ne okuyor su ürünleri, botanik... Sanki balıkçı olacak veya bahçıvan ?

Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Aldığın kararlarda gelen tepkiler sonucunda geri adım atacaksan o kararı alma. Dik dur, tepki ne olursa olsun aldığın karardan vazgeçme ki; tutarlı olduğun ortaya çıksın.

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Çin'in başarısının temelinde disiplin var..

Haber Yorumlarıyusuf:

çok doğru ve haklı kararlar almış saat 11 bile geç daha erken saat olmalı disiplin şart yurt müdürünün yerine koy kendini o saatlerde birine birşey olacak gel bakalım diyecekler... beğenmeyen çıksın gitsin ev tutusun..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Rekabet Kurumu’ndan Hobi Kozmetik’e soruşturma

Dev kozmetik markasına soruşturma
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Rekabet Kurumu’ndan Hobi Kozmetik’e soruşturma

Dev kozmetik markasına soruşturma
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı