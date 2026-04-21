Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sonel'e adliyeye sevk edilirken kelepçe takılmaması dikkat çekti. Kamu gücünü kullanarak delil kararttığı iddia edilen Sonel'e arklı muamele yapılması tepki çekti.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan 2026 günü Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in polisteki 3 günlük sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
11 KİŞİ TUTUKLANMIŞ, VALİ AÇIĞA ALINMIŞTI
5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 11 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, önce İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.
3 GÜN EMNİYETTE KALDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sonrasında Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirilmişti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek süre ile beraber 3 günlük sorgusu tamamlanan Tuncay Sonel, savcılıktaki sorgusu için Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
SONEL: BEN DEVLETİN VALİSİYİM, EMNİYETTE CEVAP VERMEM
CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; 3 gün emniyette kalan Sonel, ifadesini vermeyerek "Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.
KELEPÇE TAKILMADI
Delil karartmakla suçlanan Sonel'e adliyeye sevk edilirken kelepçe takılmaması dikkat çekti. Daha önce dosyada tutuklanan 11 kişiye kelepçe takılırken Sonel'e yapılan farklı muamele tepki çekti.