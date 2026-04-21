Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa’da veri güvenliği ve siber saldırı riskleri nedeniyle kamu çalışanlarına WhatsApp ve Signal yasağı geliyor. Fransa ve Almanya’nın öncülük ettiği ülkeler, hassas verileri korumak amacıyla bu uygulamalar yerine devlet kontrolünde yerel mesajlaşma sistemlerine geçiş yapıyor.

  • Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika, kamu çalışanları için WhatsApp ve Signal kullanımını sınırlandırdı.
  • Bu ülkeler, kamu çalışanlarının iletişiminde devlet kontrolünde kapalı devre sistemler kullanmayı planlıyor.
  • Avrupa ülkeleri, veri güvenliği ve egemenliği gerekçesiyle dış kaynaklı uygulamalara bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Avrupa’da hükümetler, kamu çalışanlarının kullandığı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni adımlar atıyor. Politico’nun haberine göre Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika başta olmak üzere birçok ülke, ABD merkezli WhatsApp ve Signal uygulamalarının kullanımını sınırlandırma kararı aldı.

YERLİ VE DEVLET KONTROLLÜ UYGULAMALAR GÜNDEMDE

Haberde, söz konusu ülkelerin “üzerinde kontrol sahibi olmadıkları” mesajlaşma uygulamalarını terk etmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda yerel alternatifler geliştirmek için harekete geçtiği belirtildi. Kamu çalışanlarının iletişiminde devlet kontrolünde, kapalı devre sistemlerin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

GÜVENLİK VE VERİ EGEMENLİĞİ GEREKÇESİ

Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği kurumlarının bu adımı, veri güvenliği ve egemenliği gerekçesiyle attığı kaydedildi. Yetkililer, hassas bilgilerin korunması amacıyla dış kaynaklı uygulamalara bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor.

SINIRLAMALAR GENİŞLİYOR

Habere göre, kamu kurumlarında WhatsApp ve Signal gibi uygulamaların kullanımına yönelik kısıtlamalar giderek yaygınlaşırken, yeni sistemlerin devreye alınması için çalışmalar hız kazandı.

