İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

İran’ın, ateşkesin bitmesine saatler kala ABD ile görüşmeler için Pakistan’a heyet gönderdiği iddiaları Tahran tarafından yalanlandı. İran devlet televizyonu IRIB, İslamabad’a herhangi bir heyetin gitmediğini ve görüşme takvimiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Daha önce “heyet yolda” iddiaları gündeme gelirken, İran tarafı müzakere sürecine ilişkin belirsizliğini koruyor.

  • İran devlet televizyonu IRIB, ABD ile görüşmeler için Pakistan'a hiçbir İran heyetinin gönderilmediğini açıkladı.
  • The Wall Street Journal ve Nikkei Asia, İran'ın Pakistan'a müzakere heyeti göndermeyi planladığını iddia etmişti.
  • Pakistanlı yetkililer daha önce İran'ın ABD ablukasını gerekçe göstererek müzakereci göndermeye sıcak bakmadığını belirtmişti.

İran’ın, iki haftalık ateşkesin bitimine 24 saatten az bir süre kala ABD ile yürütülmesi planlanan ikinci tur barış görüşmeleri kapsamında Pakistan’a bir müzakere heyeti göndermeye hazırlandığı iddia edilmişti. Ancak Tahran yönetiminden bu iddialara yalanlama geldi.

“HEYET YOLDA” İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

The Wall Street Journal ve Nikkei Asia’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İran’ın Pakistan’a heyet göndererek diplomatik süreci yeniden başlatmayı hedeflediği öne sürülmüştü. Pakistanlı kaynaklar da heyetin İslamabad’a ulaşmasının beklendiğini ifade etmişti.

İRAN: “HİÇBİR HEYET GÖNDERİLMEDİ”

İran devlet televizyonu IRIB ise söz konusu iddiaları reddetti. Açıklamada, ABD ile görüşmeler için Pakistan’a herhangi bir İran heyetinin gönderilmediği vurgulandı. IRIB, birincil ya da ikincil hiçbir heyetin İslamabad’a gitmediğini, İranlı yetkililerin yola çıktığı ve görüşme takvimi belirlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMALARLA ÇELİŞKİ DERİNLEŞTİ

Pakistanlı yetkililer daha önce İran’ın ABD donanmasının İran limanlarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek müzakereci göndermeye sıcak bakmadığını belirtmişti. Son yalanlamayla birlikte iddialarla resmi açıklamalar arasındaki çelişki daha da netleşti.

TAHRAN’DAN TEMKİNLİ DURUŞ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de daha önce yaptığı açıklamada, Pakistan’da ikinci tur görüşmelere ilişkin net bir plan bulunmadığını ifade etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD’ye yönelik “tarihi güvensizlik” vurgusu yaparak, müzakere sürecine temkinli yaklaştıklarını dile getirmişti.

Erdem Aksoy
Kuzey:

İran İsrail ABD Bermuda şeytan ücgeni bunlar,

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

