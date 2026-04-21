Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki çekti. Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım, oğlu Hasan Yıldırım’ın saldırısına uğradı.

Olay, önceki akşam saatlerinde hastane odasında meydana geldi. Babasını ziyarete gelen Hasan Yıldırım, hasta yatağında tedavi gören babasını darp etti ve boğmaya çalıştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

"BOĞMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"

Olay sırasında bir jandarma personeli, hastane dışından odayı cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde Hasan Yıldırım’ın, yatağındaki babasına şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan Hasan Yıldırım, ifadesinde babasına kendisinin baktığını belirterek, "Bir anlık öfke ile tokat attım. Ancak boğma gibi bir düşüncem yoktu" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Hasan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.