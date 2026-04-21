İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükselirken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan Hizbullah’a yönelik sert bir açıklama geldi. Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ı doğrudan hedef alarak, saldırıların devam etmesi halinde “başını kaybederek bedel ödeyeceğini” söyledi.

ATEŞKESE RAĞMEN “GÜÇ KULLANMAYA DEVAM” MESAJI

Katz, İsrail ordusunun Lübnan’da “güçlü şekilde hareket etmeye devam edeceğini” vurguladı. Açıklama, bölgede yürürlükte olan geçici ateşkese rağmen askeri operasyonların sürebileceğine işaret etti.

İsrail yönetimi, Hizbullah’ın saldırılarına karşılık olarak örgütün askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini sık sık dile getiriyor.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

İsrail ile Hizbullah arasında 2 Mart’tan bu yana süren çatışmalar, İran bağlantılı bölgesel savaşın önemli cephelerinden biri haline geldi.

Son haftalarda Lübnan’da düzenlenen hava saldırıları ve karşılıklı roket atışları, ateşkes girişimlerine rağmen gerilimin düşmediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür açıklamaların sahadaki tansiyonu daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

DİPLOMASİ VE SAVAŞ PARALEL İLERLİYOR

ABD öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslara rağmen İsrail’in askeri operasyonlarını sürdürmesi, bölgede kalıcı bir çözümün henüz uzak olduğuna işaret ediyor. Ateşkesin kırılgan yapısı ve karşılıklı tehditler, yeni bir tırmanma riskini canlı tutuyor.