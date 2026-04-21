Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 41 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Tatar köyünde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 çocuk annesi Y.A’nın, evinde fenalaşarak yere düştüğü belirtildi.

YAKINLARI FARK ETTİ

Kadının fenalaştığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Y.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Y.A’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.