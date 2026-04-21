Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti

Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan yoğunluk tepkilere neden oldu. Görüntülerde yüzlerce hastanın Sarı ve Yeşil Alanlarda saatlerce sıra beklediği görülürken, yalnızca iki doktorun görev yaptığı iddia edildi. Yoğunluğu kaydeden kadın, “Kıyamet gibi insan, hastalar çok zor durumda” ifadelerini kullandı. Personel yetersizliği ve artan gerginlik sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan yoğunluk, hastalar ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde, yüzlerce hastanın sıra beklediği ve acil servis alanlarında büyük bir kalabalık oluştuğu görüldü.

“KIYAMET GİBİ İNSAN”

Yoğunluğu kayda alan bir kadın, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Beylikdüzü Devlet Hastanesi Sarı Alan... Kıyamet gibi insan. Çok ağır hastalar sırada bekliyor. Acil bölümü buradan da beter. Yeşil Alanda hiç ayakta bile durulamıyor. Maalesef hastalar çok kötü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi... Burası Sarı Alan. İki doktor çalışıyor. Maalesef doktorlar saniye saniye nefes almadan çalışıyorlar. Hastalar gerçekten çok zor durumda. Herkes perişan. Yeşil Alan oradan da vahim durumda. Çok ciddi bir yoğunluk var. Personel sayısı çok az. Gerginlik hat safhada.”

DOKTOR SAYISI YETERSİZ İDDİASI

Görüntülerde özellikle “Sarı Alan” ve “Yeşil Alan” olarak adlandırılan bölümlerde yoğunluk dikkat çekerken, az sayıda doktorun çok sayıda hastaya müdahale etmeye çalıştığı iddia edildi. Hastaların uzun süre sıra beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

GERGİNLİK ARTTI

Yoğunluk nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı belirtilirken, acil servisteki kalabalık sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

