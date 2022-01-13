Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DHA'YA KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ndeki ışık görme törenin ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her noktasında büyük mesafeler kaydedildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Zigana Tünelindeyiz, bu zor koşullarda, buradaki lojistik hareketliliğe çok büyük yenilikler getirecek, konforu, güvenliği arttıracak önemli bir eşiği bugün açmış olduk. 14 bin 500 metre uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzun 3'üncü tüneli, Zigana Tüneli'nin artık kazı işlemleri bitti. Çok önemli bir aşamayı atlattık. İnşallah yıl sonunda da vatandaşın hizmetine açmayı planlıyoruz. Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz için bir Avrasya Tüneli gibi. Kuzey- Güney koridorlarının önemli bir aşaması. Bu zor coğrafyalardaki hem lojistik hareketliliği hem de ticari hareketliliğe, konfor ve güven getirecek önemli bir mesafe. Trabzon Limanı ve devam etmekte olan İyidere Lojistik Limanı'nın özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve Orta Doğu'ya, İran tarafındaki lojistik hareketliliğe oldukça faydası olacak önemli bir tünel. Kuzey- güney hatlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Türkiye'nin her bir noktasında büyük mesafeler kaydedildi. 19 yıldır devam eden ulaştırma alt yapı hamlesi artarak devam ediyor. Onların en muhteşemlerinden bir tanesi de Zigana Tüneli" dedi.

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/TRABZON, -