Bakan Akar: Mehmetçik, dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da ecdadına, şanlı tarihine yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar , Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da ecdadına, şanlı tarihine yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra ederek, Afgan halkının gönlünü kazanarak ve dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür" dedi.

Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenledi. Törene Milli Savunma Bakanı Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, davetliler katıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, küresel ve bölgesel düzeyde risk ve tehditlerin arttığı hassas bir dönemden geçildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlettiğini ifade eden Akar, "Ülkemiz tüm gelişmeleri yakından takip etmekte kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle her türlü tedbiri almaktadır" diye konuştu.'YUNAN KOMŞULARIMIZLA DOST OLMAK İSTİYORUZ'Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin ve halkının güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanda her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Akar, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve yoğun mücadelesinin verildiğini vurguladı. Akar, şunları söyledi: "Biz bu faaliyetleri yaparken komşularımızın egemenliğine, hak ve hukukuna, sınırlarına son derece saygılıyız. Bizim tek amacımız halkımızın, ülkemizin güvenliğidir ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte hakkımızı ve hukukumuzu savunmak için çalışıyoruz. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da bu konuda önemli gayretler sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Biz Yunan komşularımızla dost olmak istiyoruz. Onlarla uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalog içinde, sorunlarımıza siyasal çözümler bulmak suretiyle ilişkilerimizi olumlu yönde geliştirmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu coğrafyanın zenginliklerinden iki tarafın vatandaşlarının en iyi şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz. Fakat bununla birlikte hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu çiğnetmeyeceğimizi, herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğini de herkesin bilmesi lazım. Bizim Kıbrıs'ta eşit, bağımsız egemen iki devletli çözüm konusundaki tezimizin herkes tarafından anlaşılmasını ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi için katkı sağlamalarını bekliyoruz."'GARANTÖRLÜK GÖREVLERİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ'Akar, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda garantör olduğuna değinerek, "Diğer garantörler ne yapar onu kendileri bilir fakat biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak garantörlük sorumluluklarımızın, görevlerimizin bilincindeyiz. Bunları bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra yerine getirmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı kullandık, kullanmayı sürdüreceğiz. Oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da barış, oradaki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gayret içinde olduğunun bilinmesi lazım. Hukuk içindeki gücümüzü, kuvvetimizi, haklarımızı, hukukumuzu da sonuna kadar korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'6 YILDIR HAMİD KARZAİ HAVALİMANININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ SAĞLANMIŞTIR' TSK'nın NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağladığını, dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını desteklediğini aktaran Akar, "Afganistan Türk Görev Kuvveti, tarihi ve köklü kardeşlik bağlarımız bulunan Afganistan'da bugüne kadar NATO, BM kararlarına istinaden önemli görevler üstlenmiştir. TSK, 2002-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiş, 2014'ten itibaren ise Kararlı Destek Misyonu kapsamında 6 yıldır Hamid Karzai uluslararası havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Afgan kardeşlerimize eğitim, yardım, danışmanlık desteği de vermiştir. Bu görevler süresince TSK bünyesinde Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yapmıştır. Ancak NATO'nun Afganistan'dan ayrılma kararı almasının ardından, beklenenden hızlı gelişen ve değişen şartlar Afganistan'daki misyonumuzu yeniden değerlendirmemizi gerekli kılmıştır. Bu süreçte hızlı ve etkin kararlar alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın onay ve talimatlarıyla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir" diye konuştu.'MEHMETÇİK SAĞ SALİM ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜR'Diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli desteklerin sağlandığını belirten Akar, şöyle devam etti: "Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyelerin kısa sürede uçuş emniyetinden taviz verilmeden başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü ve Hava Kuvvetlerimizin geldiği seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da ecdadına, şanlı tarihine yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra ederek, Afgan halkının gönlünü kazanarak ve dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür."'AFGANİSTAN'DA BAŞARIYLA GÖREV YAPAN PERSONELİMİZİ KUTLUYORUM'Afganistan görevini başarıyla tamamlayan Mehmetçik için 4'üncü Kolordu Komutanlığında karşılama töreni düzenlendiğini hatırlatan Akar, "Bugün de tahliyelerin sağlıklı ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesinde görev alan siz değerli personelimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afganistan'da bugüne kadar başarıyla görev yapan, ayrıca tahliyelerin planlanmasında ve icrasında görev alan tüm silah arkadaşlarımı, katkı sağlayan herkesi, özellikle şu anda aramızda bulunan uçuş ekibini, yer destek ve uçak bakım personelimizi kutluyorum. Her birinizin alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.'YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIMIZLA HAVA KUVVETLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ'Türkiye'nin göklerdeki gücü ve başarısının milletin gurur kaynağı olmaya devam edeceğini söyleyen Akar, "Bu görevi de layıkıyla yerine getiren Hava Kuvvetlerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve destekleriyle yüzde 80'lere yaklaşan yerli ve milli silah sistemlerimizle, A-400M uçaklarımızla, İHA-SİHA-TİHA'larımızla, akıllı mühimmatlarımızla her zaman desteklemeye ve Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Tahliye süresince Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olan yerel personele, başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere uçak tahsisi dahil gerekli desteği sağlayan NATO müttefiklerimize ve samimi iş birliğinden dolayı kardeş Pakistan ve Tacikistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman ve can gardaşımız Azerbaycan askerlerine, tahliye sürecinde başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlara da iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.GÜLER: ASİL MİLLETİMİZİN GÜVENİNE LAYIK OLDUĞUNUMUZU BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞ OLDUNUZ'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise, "Bugün Afganistan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla 2002 yılından bu yana Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar çerçevesinde danışmanlık ve güvenlik desteği sağlayan, bu görevi bugüne kadar başarıyla tamamlayan kahraman personelimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ortak bir geçmişimiz ve tarihi, kültürel bağlarımız bulunan dost ve kardeş ülke Afganistan'da 2002 yılından bu yana icra ettiğimiz barışı koruma görevlerimiz asil milletimizi ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil mahiyetinde olduğundan Afganistan'da bugüne kadar görev yapan tüm personelimiz için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. 2001-2021 yılları arasında kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğinin teminiyle bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi. Görevin sonunda icra edilen tahliye görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin son günlerde Hamid Karzai Havalimanında oluşan zorlu ve karmaşık durumlarda dahi nedenli başarılı ve profesyonel bir şekilde icra ettiğinin ispatı niteliğindedir. Bunun yanında oluşan kaotik ortam sebebiyle yurda dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın tahliye sürecinde de başarıyla yönetmemiz sayesinde sizlerin kahramanlıklarıyla övünen asil milletimizin sevgi ve güvenine layık olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış oldunuz. Bu kapsamda kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Sizleri seviyor, bir o kadar da güveniyoruz" diye konuştu.KÜÇÜKAKYÜZ: ASİL MİLLETİMİZİN ONUR KAYNAĞI OLDUNUZHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de, "Değerli silah arkadaşlarım, dost ve kardeş ülke Afganistan'da 20 yıldır süren bu kutsal görevi ve omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamlayarak yüce Türk milletini en güzel şekilde temsil ettiniz. Zor ve meşakkatli görev süreniz boyunca sadece kardeş Afgan halkı ve kurduğunuz dostane ilişkilerle değil aynı zamanda birlikte görev yaptığınız dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ile uyum içerisinde çalışarak asil milletimizin onur kaynağı oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya barışına katkı sunmak için görev yaptığı her bölgede üstün bir gayret göstererek emsallerimiz arasındaki saygınlığını korudunuz. Son dönemde Afganistan'da meydana gelen istikrarsız ortamdan ve Hamid Karzai Havalimanında oluşan zorlu şartlara rağmen bugüne kadar almış olduğunuz eğitimler ve yüksek disiplin anlayışınız ile uçuş faaliyetlerinin devam etmesini sağlayarak tahliye sürecini başarı ile icra ettiniz. Bundan sonra da aynı fedakarlık anlayışı çalışacağınıza inancım tamdır. Yılmadan, yorulmadan çalışmaları ile vatandaşları tahliyede eden uçuş ekibimizi kutluyorum" diye konuştu.- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün