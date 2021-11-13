Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler
İstanbul Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin öldüğü silahlı baskından ilk görüntüler geldi. Oto galeriye yönelik düzenlenen saldırı sonrası işletmenin içinin savaş alanına döndüğü görüldü.
Bağcılar ilçesine bağlı Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde gerçekleşen olayda, saat 17.30 sıralarında araçla otomobil galerisinin önüne gelen saldırganlar, içeridekilere kurşun yağdırdı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganların olay yerinden iki otomobille kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar olduğu belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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