Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler - Haberler
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Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin öldüğü silahlı baskından ilk görüntüler geldi. Oto galeriye yönelik düzenlenen saldırı sonrası işletmenin içinin savaş alanına döndüğü görüldü.

Bağcılar ilçesine bağlı Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde gerçekleşen olayda, saat 17.30 sıralarında araçla otomobil galerisinin önüne gelen saldırganlar, içeridekilere kurşun yağdırdı.

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganların olay yerinden iki otomobille kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar olduğu belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

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