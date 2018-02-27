Babasını Kaybeden Oyuncu Yeliz Şar, Tabuta Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı

Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar, son yolculuğuna uğurlandı. Güzel oyuncu, cenazede zor anlar yaşadı.

ESKİ EŞ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman babasının tabutuna sarılan Şar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncuyu boşandığı eşi Tolga Güleç teselli etmeye çalıştı. Yalçın Şar'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"BENİM DÜNYAM BENİ BIRAKIP GİTTİ"

Dün sosyal medya hesabından kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşan Yeliz Şar, "Benim dünyam beni bırakıp gitti. Melek oldu" notunu düşmüştü.