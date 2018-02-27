Babasını Kaybeden Oyuncu Yeliz Şar, Tabuta Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı
Güzel oyuncu Yeliz Şar, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babasının cenazesinde hüngür hüngür ağladı. Şar, tabuta sarılıp öylece kaldı.
Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar, son yolculuğuna uğurlandı. Güzel oyuncu, cenazede zor anlar yaşadı.
ESKİ EŞ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman babasının tabutuna sarılan Şar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncuyu boşandığı eşi Tolga Güleç teselli etmeye çalıştı. Yalçın Şar'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
"BENİM DÜNYAM BENİ BIRAKIP GİTTİ"
Dün sosyal medya hesabından kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşan Yeliz Şar, "Benim dünyam beni bırakıp gitti. Melek oldu" notunu düşmüştü.
YORUMLAR (11)
-
Allah bütün ölmüşlere rahmet eylesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ALLAH rahmet eylsın bu kızı begenıyorum gayet ıyı mutevazı hıcdeyılse kendını begenmemıs baskalaır gıbı tolgada ıy ypmıs gıtmıs cenazeye ssonucda eskı esler aralarında anlasamasalarda sonucda bı evlılıgı gcırmıslerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Yeliz Şar 2günde oyuncu olmuş birisi değil bir çok dizide ve filmde oynadı, program sundu ve tiyatro yapıyor hala. Bilmiyorsanız da ahkam kesmeyin 2 günde herkes oyuncu oluyor vs diye. . . Bir başınız sağolsun demek çok zor olmasa gerek. . . . !Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Bu camiayı anlamak o kadar zorki alayınız o kabre gireceksiniz neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadım gitti sonsuzluğa gideceğiz hiçbir hazırlık yok lan birazda ALLAH deyin nasıl müslümanlar anlamadım.Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
-
kim bu ünlü derken?Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır