Ayrılık sözleri nelerdir? En güzel ayrılık sözleri, aşk acısı, gece sözleri, güzel aşk sözleri ve duygusal(romantik) sözler hangileridir?

En güzel ayrılık sözleri, aşk acısı, gece sözleri, güzel aşk sözleri ve duygusal(romantik) sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. En iyi ayrılık sözleri nelerdir? En iyi aşk sözleri hangileridir?

En güzel ayrılık sözleri, aşk acısı, gece sözleri, güzel aşk sözleri ve duygusal (romantik) sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. Ayrılık sözleri nelerdir? En güzel aşk sözleri hangileridir? Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte en güzel gece, aşk, ayrılık sözleri haberimizde…

AYRILIK SÖZLERİ VE AŞK ACISI SÖZLERİ

En mutlu gününde yanında yoksa onunlayken bile onsuzluğu yaşıyorsan bil ki terk edilmişsindir yalnızlığı yaşıyorsun ama bilmeden.

En acı şey ayrılıktır ve ölmektir ben bunu çok iyi anladım. Sevdiğin insana o kadarda güvenme! Gün gelir bakarsın arkandan vurur.

Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek.

Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde pekguzelsozler.com bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.

Evet, acı çekiyorum, Evet çok özlüyorum. Evet, ulan evet onu unutamıyorum. Kime ne? Sormayın artık bana nasılsın? Diye. Boş verin, ben iyiyim işte.

Ben senin yaşadığın gizli bir macerayım, anlatılmaz bir roman, kapanmaz bir yarayım, sığındığın limanlar unutturamaz beni, ben senin yüreğinde en büyük fırtınayım.

Ay doğarken bir söğüdün arkasından, gül yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göçüsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye perdeler çekerek beni düşün unutma…

Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgarın gülüşünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle…

Geleceği benimle karanlık görüyorsan, umutların solmuş yüreğinde. Hadi git beni hiç düşünme eğer mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

İnsan bir kere hata yapar, ikinci kez de yapar ama bil ki eğer üçüncü kez yaparsa onun bağı sende kalmamış demektir.

Gelme çocuk! Benim denizimde yüzemezsin sen, kolların kısa kalır dalgalarıma, ölürsün çocuk! Bulaşma yalnızlığıma.

Ben hayatı rakı niyetine içtim, kafayı meze niyetine yedim, hani sarhoşluk kötüydü, sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim.

Senin, çelme taktığın yerden başlıyorum hayata. Varsın yara bere içinde olsun dizlerim, yüreğim kadar acımaz nasıl olsa.

Bir gün herkes gider mi acaba. Evet, sen kalbinde büyüttükçe, onlar da büyürler ve sığamayacaklarını anlayınca giderler.

Batık bir gemiymişiz aşk limanında… Kader bu deyip de avutma beni ayrılık kapımızda… Senden son dileğim beni unutma.

Paslı bir yalnızlıktı avuçlarımda, ardımda bir yürek yükü rüzgâr. Ne zaman sevmeye koyulsam, doğrulup çoğaldı ayrılıklar.

Ne çıkar terk ettiyse, bırakıp da gittiyse. Kolayı var arkadaş, sende ona gülersin onun yaptığı gibi başkasını seversin.

Sen gittiğin an ben daracık sokaklarda ıssız çöllerden geçerek sana gelme umuduyla koştum ama her arkamı dönüşümde sen yoktun.

Ayrılık vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüreğimize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.

GECE SÖZLERİ

"Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" Özdemir Asaf

Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır.

Rüyalar, gecelerin akvaryumudur.

Gecenin uzunluğunu aşıklar bilir

Gece, neye gebeyse onu doğurur - Mevlana

Güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş.

Gece yalnızlığın üzerine dökülen asfalttır.

Geceyi hüznün taklidi olarak kabul ediyorum.

Yıldızların aydınlığı gecenin karanlığındandır.

Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter…

Gece, büyük ve kara renkli yapraktır.

Yaşamda kalmanın en zor olduğu an gecedir. 04.00 tüm sırlarımı biliyor.Poppy Z. Brite

Ve gece boyunca korktuğumuz her şey, günün doğmasıyla karşımıza çıkıyor. Garth von Buchholz

Geceleri penceremden dışarı baktığımda, dünyada ne bir kötülüğün ne de bir acının olamayacağını hissediyorum. Sonra gün başlıyor...Jane Austen

Bir zamanlar tüm yıldızlar geceden daha karanlıktı, ta ki gece uyanana kadar.Dejan Stojanovi

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.Halide Edip Adıvar

GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Aşk sözleri mesajları mercek altına alındığında öne çıkan en romantik seçenekler şu şekildedir.

- "Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" Özdemir Asaf

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Sevgilim, eğer bu hayatta sana bir şey verebilseydim, şüphesiz kendini gözlerimde görebilme yeteneği olurdu. Ancak bu şekilde benim için ne ifade ettiğini fark ederdin.

- Aşk bir rüyadır. Kimi gerçekten sadece hayallerinde yaşar. Kimi yaşarken gözleri ve yüreği ile görür. Bildiğin rüya işte, yaşarken yaşanan mucize; "gözü açık rüya görmek"tirseninle aşk…

- Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.

- Uçurum uçurum gözlerine daldığım gözlerine baktığım, bazen sendeki güzellikte boğulacakmış gibi hissettiğim sevgilim.

- Aşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.

- "Ey yar..! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun." Hz. Mevlana

- "Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var." Mevlana

- İlla Birini Seveceksen Tene Değil Can'a Değeceksin. İlla birini seveceksen, Dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever. Ama Sen görmediklerini seveceksin, Sözde değil "Özde" istiyorsan şayet; "Ten'e" Değil "Can'a Değeceksin! Hz. Mevlana.

- Hasrettir aşk, görmemeye dayanamayıp o hasreti çekebilmektir. O hasretle kavrulurken masallar, hikâyeler, şiirler yazabilmektir. Yazdığın her bir harfte sevgiliyi hissedebilmektir aşk… Ona dokunduğunu düşlemektir, kurulan her bir cümlenin yüklemi ve en çok da istemektir aşk… Beyaz bir sonsuzluğu…

- Aşk sevgisiz, emeksiz olmaz. Sevgidir ki karşılık beklenmez. Karşılık verilirse her taraf kendinden bir yürek katar ve harman başlar olmadık bir an… O harman boyunca çıkar aşkın yüceliği, derdi, kederi, sevinci, güzelliği.

- Seni ilk gördüğüm an çocukluğumdan kalma saf karşılıksız yapmacıksız bir mutluluk sardı benliğimi.

- Gözlerin kalemin kâğıda dokunuşu gibi… Ya bütün şairler seni sevmiş ya da ben her mısrada seni buluyorum.

- ÖMRÜM desem yetmez ki bu ömür sana doymaya. DÜNYAM desem evrendeki bir nokta kadar küçük kalır, sana olan sevgimi anlatmaya. Sen benim hiç vazgeçemediğimsin. Sen benim en derinimsin. En sol yanım. İyisi mi sen benim SONSUZLUĞUM ol. Ne ömür gibi kısa ne de dünya kadar küçük.

- "Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak." Can Yücel

- Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.

- Sensiz geçen hiçbir anımın, hiçbir vaktin kazası yok ki sevgilim.

DUYGUSAL VE ROMANTİK SÖZLER

Tek bir bakışla tutuşmaya hazırdım oysa. Düşlerinin mahpusunda bir ömür yatmaya. Hadi! Hazırım "yok olmaya".

Kaldır kadehi sevgilim! Varsa şerefine yoksa gidişine. Ben huzur istedim, sen kusur. Şimdi bensiz kudur.

Allah'ım beni öyle bir son bahar ayazında canımı al ki, sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamasın.

Çeker gideriz be gülüm kime ne. Gidişinin hüznü gözlerimde, acısı yüreğimde kaldı, gel de dindir bu ıstırabı.

Mutlu iken söz verme, üzgün isen cevap verme, öfkeliysen de sakın karar verme… Yoksa üzende sen olursun üzülende…

Sevmenin erdemi, aşkın görkemi, mutluluğun gözleri ve seni özlemenin hazzını yaşattın sevgili, yolun açık olsun.

Acının umutları yok ettiği anda, umutları yeşertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildiğin adresteyim.

İlişkiler başladığı günden itibaren bitmeye doğru yol alırlar. Yani her ilişkinin bir son kullanma tarihi vardır.

Ben ne aşklar yaşadım ne vedalar ettim, ne kızgın çöllerinde yürüdüm aşkın, senin kor dudakların vız gelir güzelim.

Her gecenin güneşle gelen o ilk ışığı parlaklığı varsa elbet gidenin de bir gün mutlaka dönüşü olacaktır ama sabır.

Yüreğin ne kadar inkâr etse de sevda hiçbir zaman gerçekleri örtmez.

Ne kadar inkâr edersen et hissettiğin yere aitsin.

Sarılabilsek ve yalnızca öylece kalsak. Hiçbir şeyi umursamadan.

Sen varken benim hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor. Tek umursadığım gerçek sensin.

Aslında yaprağın derdi başkaydı. Sonbaharı bahane etmişti sadece.

Hala aklımdasın bir yıldız kadar imkânsız olsan da.

Benden şikâyet etsen de her şeyimi özleyeceksin.

Yakın mı olmak istersin insanlara oysa uzaktan çok daha rahatsın onlarsız.

Öyle aşk duydum ki sana beni görenler sen olmak için can attılar hep.

Seviyorum demek yetmiyor bunu göstermek de gerekiyor.

Birini sevmek için gerçek bir neden gerekmiyor. Bazen saçının rüzgârda dalgalanması bile yetiyor.

Sen benden çay istesen güneşte demler yüreğimde süzer ve sana öyle ikram ederim sevgilim.

Öyle çok özler ki insan bazen. Özlenen bile bazen yokluğundan utanç duyar.

Tercümanlık mesleğimdir benim. Her zaman yüreğimin sözlerine tercüman oluyorum.

Her ne kadar seni çok iyi anlayan insanlar da olsa yalnızlık içine işlemiştir.

Milyonlarca ses içerisinden yalnızca senin sesini duyduğumda aptallaşıyorum.

Yalnız olmayı yanlış insanlarla olmaya her zaman tercih ediyorum.