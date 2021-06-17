Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı
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Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı

Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünya basını, iki kadının kendilerini aldatan adama karşı aldığı intikamı konuşuyor. Kendi aralarında plan kuran ve adamı İstanbul'a çağıran kadınlar, sevgililerini İstanbul'da tek başına bıraktıktan sonra İstanbul'un keyfini çıkardı. İki kadınla aynı anda ilişki yaşayan şahsın büyük bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan Kristen Bishop ve Sophie Miller isimli kadınlar, kendilerini aldattıklarını fark ettiklerini Adam adlı erkek arkadaşlarından intikamlarını Türkiye'de aldılar.

Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı

SOSYAL MEDYADA FARK ETTİ

26 yaşındaki Sophie Miller, bir uygulama üzerinde dolaştığı sırada erkek arkadaşının kendisini Kristen Bishop adlı bir kadınla aldattığını fark etti. Hemen Bishop'a sesli mesaj gönderen Miller, durumu izah etti.

Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı

EVİNDEN GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Ancak Bishop, genç kadına inanmadı. Bunun üzerine Miller, erkek arkadaşının evinde olduğu sırada Bishop'u aradı. Erkek arkadaşının evini tanıyan Bishop, aldatıldığını anladı.

Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı

TÜRKİYE'YE TATİLE ÇAĞIRDI

Aldatılmalarının intikamını nasıl alacaklarının düşünen kadınlarına aklına bir süre sonra Türkiye tatili geldi. Miller, Adam'a İstanbul'a tatile gideceğini ve kendisinin de ona eşlik etmesini söyledi.

Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Bu sırada 3'lü İstanbul'a geldi. Ancak Adam, Bishop'un da Türkiye'de olduğundan habersizdi. Havalimanında Bishop ile karşılaşan Adam büyük şaşkınlık yaşadı. İki kadın, erkek arkadaşlarını havalimanında bıraktıktan sonra İstanbul'un keyfini çıkardı.

İstanbul'un turistik yerlerini gezen Kristen Bishop ve Sophie Miller, başlarına gelen olayın kendilerini yakınlaştırdığını ve iyi arkadaş olduklarını söylediler.

Aynı anda iki ilişki pahalıya patladı! Amerika'da aldatılan kadınlar intikamlarını Türkiye'de aldı
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