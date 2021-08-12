Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor?
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Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi. Spor yaparken görüntülenen Altunkaya'nın şiş karnı ise hamilelik iddiasını güçlendirdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonrakendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ACUN BABA MI OLUYOR?

Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Magazin Fısıltısı'nda yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Mutlu bir birliktelikleri olan ikilinin bebek beklediği iddiası ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden 1 kızı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2 kızı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı var.

Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor?

"ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda sevgilisi için "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük" demişti.

Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor?
Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor?
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Herkes bu iddiayı konuşuyor! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüriliği için yıllardır ikna edemediği Meryem Uzerli ile anlaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı, 5. kez baba mı oluyor? - Haberler Magazin
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