Avrupalı "Zeynep Kasırgası" kabusu yaşıyor! Sokağa çıkanları yere fırlattı, can kayıpları var

Avrupa'da "Zeynep Kasırgası" nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Sokağa çıkmayı bile imkansız kılan kasırganın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

4 ÜLKEDE CAN KAYIPLARI VAR

Asıl ürküten haberler ise diğer Avrupa ülkelerinden geldi. Kasırga nedeniyle Belçika, İngiltere, İrlanda ve Hollanda'da can kayıpları olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamalarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kasırga nedeniyle birçok ülkede tren ve uçak seferleri iptal edildi.

SAATTE 196 KİLOMETRE HIZI GEÇTİ

Yürüyen insanlar fırtınanın gücüne boyun eğmek zorunda kaldı. Yerlerde sürüklenen insanların düştüğü durum tabiatın gücün gözler önüne serdi. İngiltere Meteoroloji Dairesi, şimdiye kadar en güçlü olduğu düşünülen kasırga hızının Wight Adası'nda 196 kilometre/saati geçtiğini açıkladı. Almanya'da Zeynep olarak bilinen fırtınanın şu anda Avrupa anakarasına ilerlediği ve özellikle Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya'yı etkisi altına aldığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Hollanda'da itfaiyeciler, Amsterdam ve çevresinde ağaçların devrilmesi sonucu üç kişinin öldüğünü ve kuzeydeki Groningen eyaletinde de bir kişinin seyir halindeki aracının üstüne ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Belçika'da ise iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bu ülkelerde, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberler.com - Dünya