10.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:10

Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri

TUNCELİ - Tunceli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de resmi tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, 4. Komando Tugay Komutan vekili P. Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda programa devam edildi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu anmada, Atatürk'ü anlatan slayt gösterisinin yanı sıra sevdiği türkülerden oluşan müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Program 10 Kasım nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Sonel ve diğer protokol üyelerinin ödülleri vermesiyle sona erdi.

BİTLİS - Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk'ün Bitlis'e gelişinin yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği program, daha sonra Kültür Merkezinde devam etti. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kültür Merkezindeki program, Atatürk'ün hayatının anlatılmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

DENİZLİ - Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri protokol üyelerinin çelen sunumu ile başladı. Kentte 09.05'de ise çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanlığı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk valilik önünde ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Orki, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi motorsiklet topluluğunun saygı geçişi düzenlemesinin ardından sona erdi.

BİNGÖL - Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de resmi tören düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı.

Törende, Vali Ekinci,49'uncu Tugay Komutan Vekili Küçüktepe ve Başkan Arıkan, anıta çelenk koydu. Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

ELAZIĞ - Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören ve program düzenlendi. Öğretmenevi önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş, ve Başkan Şerifoğulları, Atatürk anıtına çelenk koydu.

Tören 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

MANİSA - Manisa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasını ardından 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Cadde ve sokaklarda, evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulunan vatandaşların yanı sıra, seyir halindeki araçların sürücüleri, trafikte kontak kapatarak saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı sonrası tören sona erdi.

Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AKSARAY - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yıl dönümünde Aksaray'da düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen anma töreninde Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 9.05 geçe çalan siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu bulunularak ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programına Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, vali yardımcıları, daire müdürleri, STK başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

UŞAK - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Uşak'ta düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 08.55'de Atatürk Anıtı'na Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı, saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle başladı. Atatürk Anıtı önündeki törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 81'inci yılında saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Uşaklılar 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

MUŞ - Muş'ta, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Muş Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Muş Valiliği ve Muş Belediyesinin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan anma programı, saat 09.05'te Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. İstiklal Marşı'nın ikinci kıtasından sonra bayrakların yarıya indirildiği anma töreni, daha sonra Muş Öğretmenevi konferans salonunda yapıldı.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılıp, şiirler okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün slayt gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı "Atatürk Oratoryosu" sunumu gerçekleştirildi. Program; protokolün, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "Atatürk" konulu resim sergisini gezmesi ile son buldu.

Törene; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, mülki ve askeri erkan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA