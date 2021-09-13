Snob Magazin'in özel haberine göre; Ata Demirer'in iki sene önce 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Komedyenin, model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması kafaları karıştırdı.

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafına Snob Magazin ulaştı.

Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı. Model, bir dönem İstanbul'da yaşamıştı.