Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı

Koronavirüs aşılamasının düşük olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servislerindeki doluluk büyük tedirginlik yaratıyor. 2 ilde de görev yapan doktorların ortak ifadesi, yoğun bakım servislerinde iki doz aşısı olan hiçbir hastanın bulunmadığı ve yatışı yapılan vatandaşların genellikle aşısız ya da tek doz aşılı oldukları yönünde.

Şanlıurfa'da yoğun bakımlar son 1 ay içerisinde tamamen doldu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılan ek yoğun bakım servislerinin de dolması kentte tedirginlik yarattı.

SERVİSLER SON 1 AYDA DOLUP TAŞTI

Vakaların artışı üzerine daha önceden kapalı olan Kovid-19 Yoğun Bakım Servisleri tekrar açıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 Yoğun Bakımlarının tamamen dolduğunu belirten Başhekim Dr. Caner Kaya, son 1 ay içerisinde yoğun bakım servislerinin dolup taştığını söyledi.

"İKİ DOZ OLUP YOĞUN BAKIMA YATIRDIĞIMIZ HASTAMIZ YOK DENECEK KADAR AZ"

Yoğun bakımda yatan hastaların ortak özelliğinin aşısız veya tek doz aşılı olduklarını ifade eden doktor Kaya, şunları söyledi:

"Yoğun bakımlarımız son 1 ay içerisinde tamamen doldu. Yoğun bakımda yatan hastalar kadar bir o kadar da ek yoğun bakım yatağı açtık. Tekrar böyle bir hizmeti sunduk. Yatan hastalarımızda dikkatimizi çeken şey özellikle yoğun bakım yatışlarında insanların aşısız olması veya tek doz aşılı olmaları. Yani işin özü iki doz aşısını olup yoğun bakıma yatırdığımız hastamız yok denecek kadar az. Bunu net olarak görüyoruz. Aşı ciddi anlamda etkili. İnsanlarımızın aşıdan gerçekten fayda gördüğünü biliyoruz."

DİYARBAKIR'DA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 81 ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Yoğun bakımların dolup taştığı bir diğer ilimiz ise Diyarbakır. Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Semih Canpolat, korona nedeniyle hastaneye yatan çocukların büyük bir bölümünün ailelerinin aşısız olduğuna dikkat çekerek, "Ağustos ayı içerisinde hastaneye başvuru yapan 1402 çocuktan 466'sının Covid-19 testi pozitif çıktı. Şu anda 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor" dedi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Özel Çocuk Covid-19 Tedavi Kliniği'ne başvuran şüpheli çocuk vakalar, uzman hekim tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra test için sürüntü alınıyor. Testi pozitif çıkan çocukların hemen tedavisine başlanıyor. Hasta olan çocuklar anneleriyle birlikte tek kişilik odalara alınarak tedavi süreci başlıyor.

Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Semih Canpolat, hastaneye ağustos ayı içerisinde 1402 çocuğun Covid-19 şüphesi ile başvuru yaptığını belirterek, "Yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktı. Hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümü sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şu anda 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor" dedi.

"GÜNLÜK ORTALAMA 50 ÇOCUKTAN TEST ALIYORUZ"

Canpolat, yetişkin hastaların dışında çocuklarda da Covid enfeksiyonun görüldüğünü ve yatışlarının arttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Vakaların artması ile birlikte biz bir düzenlemeye gittik. Girişte de bir acil hekimimizin ve hemşiremizin, yine yardımcı sağlık personelinin olduğu bir alan oluşturduk. Bütün hastalar buradan geçecek şekilde planladık. Ondan sonraki süreçte de ailenin öyküsü ve hekimimizin muayenesi doğrultusunda klinik olarak sıkıntılı olan vakaları değerlendirdik ve bunlardan sürüntü aldık. Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz. Eğer hekim hastanın yatabileceğini düşünüyorsa acil servis içinde izolasyon alanımız var. Hastayı buraya alıyoruz. Tüm tetkiklerini, görüntülemesini yaptıktan sonra çocuk uzman arkadaşlarımız gelip değerlendiriyor. Hasta servise mi, yoğun bakıma mı yatacak diye ayırıyoruz. O şekilde bir tedavi süreci başlamış oluyor."

"EMZİREN ANNE AŞI OLABİLİR"

Hastaneye yatan çocukların ailelerinin büyük bir bölümünün aşısız olduğunun değerlendirildiğini belirten Canpolat, "Ailelerimiz bazı şeyleri kulaktan dolma biliyor. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuk yaş grubunda biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk bir yıl anne sütünün öneminden bahsediyoruz. Emzirmenin aşıyla çok bir alakası olduğu ile ilgili çok net bir bilgi yok. Ama uzmanların ve bizlerin önerisi kişinin yarar zarar dengesini göz önünde bulundurarak aşı olması yönünde. Halkımız daha çok uzman arkadaşlara kulak versinler" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR ARASINDA ENTÜBE HASTA YOK"

Hastanede yatan çocuklar arasında entübe hasta olmadığını kaydeden Canpolat, "Entübe olmadı ama yoğun bakım ihtiyacı oldu. Şu anda bilim kurulumuzun ve sayın bakanımızın ilettiği şekliyle 12 yaş üstü ailelerin rızasıyla Covid-19 aşı yapılabileceği şeklinde. Biz bu şekilde hastanemizde bir planlamayı başlattık. Ailelere de çocuklarını korumaları açısından önce kendilerinin, daha sonra da çocuklarının aşı yaptırması yönünde uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Çocuğu tedavi altında olan ve ismini vermek istemeyen anne, çocuğunu emzirdiği için aşı olmadığını söyleyerek, "Aşımı henüz olmadım. Çevremdekiler emziren annelerin aşı olamayacağı diye bir şey söylüyorlardı. Ama öyle değilmiş. O yüzden en kısa zamanda ben de aşı olacağım" diye konuştu.