Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
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Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı Şiddetli yağışın ardından Arhavi Deresi'nin taşması ile ilçe merkezinde bir çok araç sular altında kalırken, ilçe merkezinde kurtarma ekipleri botlarla vatandaşların yardımına koşuyor Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri...

Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Şiddetli yağışın ardından Arhavi Deresi'nin taşması ile ilçe merkezinde bir çok araç sular altında kalırken, ilçe merkezinde kurtarma ekipleri botlarla vatandaşların yardımına koşuyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezi Arhavi Deresi'nin de taşması ile göle döndü.

İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.

Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Artvin'de sel...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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