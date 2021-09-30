Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Haberler.com - Haberler | Güncel

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin 1.5 aylık Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyarette bulunduğu Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde girdiği bir sınıfta kendisine "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan bir öğretmeni "Bu ne hadsizlik" diyerek sınıftan kovduğu iddia edildi. Öğrencisinin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen sınıftan dışarı çıkarken, kaymakamın olaya müdahale etmek isteyen bir başka öğretmeni de azarladığı öne sürüldü.

Meslektaşlarının verdiği bilgiye göre, 20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kemalpaşa İlçesine Kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulda inceleme yapan ve idareciler ile görüşen Kaymakam Saygın, ders sırasında bir sınıfa girdi. Bu sırada derste bulunan öğretmen elini uzatarak "Hoş geldiniz" dedi.

Kaymakam Saygın'ın, elini uzatıp kendisine "Hoş geldiniz" diyen öğretmene "Bu ne hadsizlik" diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyleyerek kovduğu iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre öğrencisinin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen sınıftan dışarıya çıkarken, sınıfta bulunan diğer öğretmenin de olaya müdahale etmek isteyince Kaymakam Saygın tarafından azarlandığı öne sürüldü.

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, olayın aniden ve beklenmedik bir anda yaşandığını söyledi.

Emiralioğlu kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün çok programlı anadolu lisesine, okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.

Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık kaymakam, 'Sen kimsin, ücretli misin?' diyerek tehditvari konuşmuştur. Ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur.

Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki, biz kapıkulu değil öğretmeniz.

Öte yandan kaymakam tarafından sınıftan kovulan öğretmen, devlet memuru olduğu için olay hakkında konuşmaktan kaçınırken, kendisine ulaşmak istediğimiz Kaymakam Saygın'ın da toplantıda olduğu belirtildi."

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Salih Uçan Umut Meraş Abdullah Avcı Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:33:10. #1.12#