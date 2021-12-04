Ardahan dondu; Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5'i gördü - Haberler
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Ardahan dondu; Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5'i gördü

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

- Ardahan dondu; Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5'i gördü Türkiye'nin en soğuk noktalarından olan Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 25 buçuk dereceyi gösterdi.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - - Ardahan dondu; Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5'i gördü

ARDAHAN - Türkiye'nin en soğuk noktalarından olan Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 25 buçuk dereceyi gösterdi.

Ardahan'da etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 25,5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 19,6 dereceyi gösterdi. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 25,5 derece oldu. Kilitlerin dahi donduğu kentte, hayat durma noktasına geldi.

Vatandaşlar, soğuk esaretin resmen başladığını söyleyerek, "Bugün Ardahan'da soğuk günlerin ve esaretin başladığı bir gün. Sıcaklık yaklaşık eksi 20 ile 25 derece arasında. Artık Allah vatandaşlarımıza fırsat versin" dediler.

Ardahan dondu; Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5'i gördü

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