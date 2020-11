Antony John Blinken kimdir? Tony Blinken kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

2015-2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 2013-2015 yılları arasında Başkan Barack Obama yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olan Antony John Blinkenkimdir? ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk üyelerini Salı günü açıklamaya hazırlanıyor. Bloomberg ve New York Times'ın haberine göre Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanlığı görevine aday gösterecek. Blinken'ın bu durumda göreve başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor. Peki Antony John Blinken kimdir? Tony Blinken kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

ANTONY BLİNKEN KİMDİR?

16 Nisan 1962 yılında New York'ta doğmuştur. 58 yaşındadır. 2015-2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 2013-2015 yılları arasında Başkan Barack Obama yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olarak görev yapan bir Amerikan hükümet yetkilisidir. Daha önce Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (2001–2002) kıdemli araştırmacı, Amerika Birleşik Devletleri Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokratik Personel Direktörü (2002–2008) ve Obama-Biden başkanlık geçişi üyesi olarak görev yaptı. diğer pozisyonların yanı sıra Kasım 2008'den Ocak 2009'a kadar aktif.

2009'dan 2013'e kadar Blinken, Cumhurbaşkanına Asistan Yardımcısı ve Başkan Yardımcısının Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. 2002'den 2008'e kadar ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Demokratik Personel Direktörü olarak görev yaptı. Clinton Yönetimi sırasında Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda ve Ulusal Güvenlik Konseyi kadrosunda üst düzey pozisyonlarda görev yaptı.

Blinken artık CNN için küresel bir ilişkiler analisti. Blinken'in, Başkan seçilen Joe Biden'in Dışişleri Bakanı olarak seçtiği bildirildi.

EĞİTİMİ

Blinken, 16 Nisan 1962'de Yahudi bir anne-babayla, Judith ve Donald M. Blinken'de doğdu. 1971'de, École Jeannine Manuel'e gittiği Paris, Fransa'ya taşındığında, New York City'deki Dalton Okulu'na devam etti. Holokost'ta hem Auschwitz hem de Dachau kamplarından sağ kurtulan boşanmış annesi ve yeni kocası avukatı Samuel Pisar ile oraya taşındı.

The Harvard Crimson'da çalıştığı ve haftalık sanat dergisinin ortak editörlüğünü yaptığı Harvard Üniversitesi'ne girdi. Lisans derecesini aldıktan sonra Blinken, The New Republic için rapor verdi. Doktora derecesini 1988 yılında Columbia Hukuk Fakültesi'nde aldı. Mezun olduktan sonra New York ve Paris'te avukatlık yaptı. 1988 başkanlık kampanyası sırasında Blinken, babası Donald ile Michael Dukakis için bağış toplama çalışmalarında çalıştı.

KARİYERİ

CLİNTON VE BUSH YÖNETİMLERİ

Blinken, yirmi yıldır iki yönetimde üst düzey dış politika pozisyonlarında bulundu. 1994-2001 yılları arasında Beyaz Saray'da Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Konseyi kadrosunda görev yaptı. 1994'ten 1998'e kadar Blinken, Başkan'ın Özel Asistanı ve Stratejik Planlama Kıdemli Direktörü ve NSC'nin Konuşma Yazımı Kıdemli Direktörü idi. 1999'dan 2001'e kadar Başkan'ın Özel Asistanı ve Avrupa ve Kanada İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktör oldu.

2002'de Blinken, 2008 yılına kadar görev yaptığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne personel müdürü olarak atandı. Aynı zamanda Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. 2008'de Blinken, Joe Biden'in başkanlık kampanyası için çalıştı ve Obama-Biden başkanlık geçiş ekibinin bir üyesiydi

OBAMA YÖNETİMİ

2009-2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu pozisyonda ayrıca Afganistan, Pakistan ve İran'ın nükleer programına ilişkin ABD politikasının oluşturulmasına yardımcı oldu.

7 Kasım 2014'te Başkan Obama, emekli William Joseph Burns'ün yerine Blinken'i Bakan Yardımcısı görevine aday göstereceğini açıkladı. 16 Aralık 2014'te Blinken, Senato tarafından 55'e 38 oyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak onaylandı.

Obama'nın 2011 Usame bin Ladin'i öldürme kararından Blinken, "Bir liderin aldığı daha cesur bir karar görmedim" dedi. 2013 tarihli bir profil, onu "hükümetin Suriye politikasını tasarlamadaki kilit oyuncularından biri" olarak tanımladı, bunun için halka açık bir yüz olarak hizmet etti.

Blinken, Obama yönetiminin 2014 Kırım Krizine verdiği tepkinin formülasyonunda çok önemliydi. Haziran 2014'te Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine ve genel olarak Rus kamuoyuna odaklanarak, geniş ve kapsamlı bir yaptırım rejiminin kritik olduğunu vurguladı. İlk çatal, oligarkları Amerikan kökenli varlıkları riske atmaktan caydırmak için gerekliyken, ikinci uç "Rus halkına [Putin] gibi uluslararası suçluları desteklemek için çok ağır bir para cezası olduğunu göstermek" için gereklidir.

ÖZEL SEKTÖR

Blinken, 2016 New York'ta Birleşmiş Milletler'de mülteciler hakkında konuşmak için Susam Sokağı'nın karakteri Grover ile buluştu.

Blinken, 2017 yılında Michèle Flournoy, Sergio Aguirre ve Nitin Chadda ile bir siyasi strateji danışmanlığı şirketi olan WestExec Advisors'ı kurdu. WestExec'in müşteri çalışmaları, potansiyel satın almaları ve jeopolitik risk için yatırımları analiz etmeyi ve düzenleyici konular, ABD ve önemli uluslararası pazarlardaki politika değişiklikleri, sektöre özgü ve makroekonomik eğilimler ve siyasi istihbarat hakkında içgörü sunmayı içerir. WestExec ayrıca müşterilerin Çin'deki pazar erişimini genişletmesine yardımcı olur. "ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlere karşı koruma sağlarken". WestExec'in müşterileri arasında Google'ın Jigsaw, İsrail yapay zeka şirketi Windward ve "Fortune 100 türleri" bulunmaktadır. The Intercept ile yaptığı röportajda Flournoy, WestExec'in "son zamanlarda hükümetten çıkan kişileri" "güncel bilgi, uzmanlık, bağlantılar, ağlar" ile işe almak istediğini açıkladı.

Blinken aynı zamanda özel sermaye şirketi Pine Island Capital Partners'ın ortağıdır. Firmanın web sitesine göre Blinken, firmanın portföy şirketlerine "anlaşmaları sağlamak, analizler yapmak, teklifleri kazanmak, işlemleri kapatmak ve doğrudan tavsiyelerde bulunmak için yatırım ekibiyle birlikte çalışan" D.C. ortakları ekibinde çalıştı. Pine Island'ın başkanı, Merrill Lynch'in Bank of America'ya satışından önceki son başkanı John Thain'dir. Blinken, Biden kampanyasında üst düzey bir dış politika danışmanı olarak hizmet etmek için 2020'de Pine Island Capital Partners'dan geri çekildi.

Blinken, Dış İlişkiler Konseyi üyesidir. CFR'deki 2016 konuşmasında Blinken, enternasyonalist ve çok taraflı politikaları savundu.

BİDEN YÖNETİMİ

Blinken, Biden'in 2020 başkanlık kampanyası için dış politika danışmanıydı. 17 Haziran 2020'de Blinken, Biden'in "İsrail'e askeri yardımı ilhak gibi şeylere veya İsrail hükümetinin katılmayabileceğimiz diğer kararlara bağlamayacağını" söyledi. 22 Kasım 2020'de Bloomberg News ve The New York Times, Biden'ın Blinken'i Dışişleri Bakanı adayı olarak seçtiğini bildirdi.

KİŞİSEL HAYAT

2002 yılında, Blinken, Evan Ryan ile Washington, D.C'deki Holy Trinity Katolik Kilisesi'nde bir haham ve rahip tarafından düzenlenen iki mezhepli bir törenle evlendi.