Haberler

Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Edremit'te alkollü bir sürücü ve beraberindeki 2 kişi, şehirler arası yolcu otobüsünü takip edip önünü keserek araca zarar verdi. Gözaltına alınan şüphelilere toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünü trafikte takip edip önünü kesen ve araca zarar veren alkollü sürücü ve beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Sürücü ve beraberindekilere toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece yarısı Güre ile Akçay mahalleleri mevkisi E-87 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.O.'nun kullandığı 34 KS 418 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen R.M.Ö. idaresindeki 17 ZB 46 plakalı otomobil tarafından uzun süre takip edildi. Otomobil sürücünün Güre Mahallesi yakınlarında otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Otomobilden inen R.M.Ö. ile F.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K.K. otobüsün sileceklerine zarar verdi. Olayın ardından otobüs şoförü kapıları kapatarak yoluna devam etti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler, otobüsü Akçay Otogarı'na kadar takip ederek tacize devam etti. İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri Akçay Otogarı'nda gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde sürücü R.M.Ö.'nün 4.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve araçta bulunan kişilere, trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesini yanında bulundurmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, otomobil 60 gün trafikten menedildi.

Gözaltına alınan R.M.Ö., F.K. ve A.K.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

HABER: Şevki MORALI/ EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar
Performansıyla eleştirilen Travis Scott yeniden Türkiye'ye geliyor

Kazandığı paranın tadı damağında kaldı: Yine geleceğini duyurdu
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor

Ve beklenen oldu!

7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış