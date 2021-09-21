ANKÜ Okulları Öğrencilerinin Cambridge Başarısı

CAMBRİDGE (Habermetre) - Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı (ANKÜ) Özel Okullarından 52 öğrenci, dünya genelinde 20 binden fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlarda geçerliliğe sahip, beceri ve İngilizce dil yeterliliklerinin kanıtı olan Cambridge IGCSE ve AS Level sertifikalarını aldı.

ANKÜ Okulları, 21. yüzyıl gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi beceriye çevirebilen, yaratıcı düşünebilen, akıl yürütüp çıkarımda bulunabilen, problem çözebilen, yaşam becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirme hedefiyle 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya başladığı Cambridge Uluslararası Programı'nın meyvelerini toplamaya başladı. Programı başarıyla tamamlayan 52 öğrenci, Cambridge IGCSE ve AS Level sertifikalarını almaya hak kazandı.

Programın sertifika töreni, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cambridge University Press & Assessment Ülke Direktörü Nick Ebden, Türkiye Müdürü Sinan Acar, öğretim üyeleri ile ANKÜ Okullarının yöneticileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, bir ülkenin ancak eğitimle, iyi yetişmiş insanlarla ayakta kalabileceğine dikkat çekerek, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de eğitim ordularının muharebe meydanlarındaki ordular kadar önemli olduğunu sık sık vurguladığını anımsattı.

"Çok Köklü İki Kuruluşun İş Birliği"

Milli bireyler yetiştiren bir unsur olan eğitimin, evrensel boyutunun da söz konusu olduğunu vurgulayan Rektör Ünüvar, "Cambridge Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında önce yabancı dil eğitimiyle başlayan bir iş birliği yapılmış. Bu iş birliği gerçekten çok önemli. Cambridge Üniversitesi 1740 yılında kurulmuş, Ankara Üniversitesinin kökü de 1840'lara dayanıyor. Ankara Üniversitesinin en eski fakültesi Veteriner Fakültesi 1842 yılında kurulmuş. Dolayısıyla kuruluş yılları arasında bir asır olmakla beraber çok köklü iki kuruluşun iş birliği var burada. Hakikaten bunun çok önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü Ankara Üniversitesi, dışa yüzü en fazla açık üniversite. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile zaten hem güncel diller hem kadim dillerin en önemli okuluna sahip. Yine diğer fakültelerin de uluslararası anlamda çok fazla ilişki ağı var. Dolayısıyla Cambridge Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği yapılması kadar tabi bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye İçin, İnsanlık İçin Yapılmış Bir Yatırım"

Yapılan bu iş birliğinin Türkiye için, insanlık için yapılmış bir yatırım olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi'ne yakışan şey eğitimde evrensel unsurları da alarak, olumlu uygun işbirlikleri yaparak çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlamak. Çocuklarımızı çağın gerektirdiği eğitim seviyesine yükseltmek. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesini yakalamak da ancak eğitim yoluyla olur. Eğitimin kalitesi arttıkça ülkenin gelişmesi, kalkınması da artacaktır. Biz de ANKÜ Okulları olarak bunun için gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cambridge ile iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. "

Cambridge University Press & Assessment Ülke Direktörü Nick Ebden de ANKÜ Okulları ile birlikte yürütülen programın, öğrencilere yurt dışı kapılarını açan bir sertifika programı olduğunu söyledi. Programın, öğrencileri bugünden yarına taşıyan, onlara meslek dallarında daha başarılı olmalarını sağlayan bilgi birikim ve becerileri kazandırdığının altını çizen Ebden, tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Yabancı Diller Direktörü Mehtap Acar Ünal ise, törene katılanları, Cambridge Programı'nın okullarındaki süreci hakkında bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

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