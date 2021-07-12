Ankara kurban kesim yerleri! 2021 Ankara kurban pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerededir? Adres ve iletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Ankara oldu. Peki, Ankara kurban kesim yerleri nerededir? Ankara kurban satış noktaları belli oldu mu? Ankara'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Ankara kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Ankara kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Ankara kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Ankara kurban kesim yerleri 2021! Ankara kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ANKARA KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Ankara kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ - OLTAN MAHALLESİ POLATLI 2. CAD. NO:55 AYAŞ ANKARA - 05332506707

SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI HOCASİNAN MAH. DEMİREL CAD. NO:8 AYAŞ ANKARA - 05362474286

YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ - FERAHFAKİ MAH. AYAŞ-ANKARA - 05303815680

BAYRAKDAR BESİ ÇİFTLİĞİ - OLTAN MAHALLESİ ÇİFTLİK CADDESİ NO:29 AYAŞ-ANKARA - 05362114569

RİFAT BULUT BESİ ÇİFTLİĞİ - ORTABEREKET MAHALLESİ AĞILLAR MEVKİİ NO:52 AYAŞ-ANKARA - 05321589906

AYDIN DALGIÇ BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI AVŞAR MEVKİİ NO:2 AYAŞ-ANKARA - 05362387142

AYAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ - OLTAN MAHALLESİ POLATLI CAD. NO:78 AYAŞ-ANKARA - 05307630973

OKTAYOĞULLARI BESİ ÇİFTLİĞİ - BAYAT MAHALLESİ-AYAŞ-ANKARA - 05363613029

AHMET ÜSTÜNDAĞ BESİ ÇİFTLİĞİ - YAĞMURDEDE MAHALLESİ AYAŞ-ANKARA - 05334681952

MESUT YÖRÜK BESİ ÇİFTLİĞİ - CAMİATİK MAHALLESİ HALLAÇ SOKAK NO:5 AYAŞ-ANKARA - 05327441574

RECEP SÖZEN BESİ ÇİFTLİĞİ - PINARYAKA MAHALLESİ NO:1 AYAŞ-ANKARA - 05373473417

TEMEL BULUT BESİ ÇİFTLİĞİ - ÇANILLI ULUYOL MAH. SELÇUKLU KÜME EVLERİ NO:12 AYAŞ-ANKARA - 05544409900

İSMAİL BOZKURT BESİ ÇİFTLİĞİ - PINARYAKA MAHALLESİ NO:49 AYAŞ-ANKARA - 05372559864

MAZHAR DÖNMEZ BESİ ÇİFTLİĞİ - BAYAT MAHALLESİ NO:67 AYAŞ-ANKARA - 05346964612

ÖMER ÖZTAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ - BAYAT MAHALLESİ NO:112 AYAŞ-ANKARA - 05358514834

EKREM AKYÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ - PINARYAKA MAHALLESİ NO:42/A AYAŞ-ANKARA - 05312762306

ZEKİ AKGÜL BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI HOCASİNAN MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:54 AYAŞ-ANKARA - 05353497616

KEMAL İNAN BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI HOCASİNAN MAHALLESİ NO:18 AVŞAR MEVKİİ AYAŞ-ANKARA - 05364285595

ORHAN ÖZDOĞAN BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI HOCASİNAN MAHALLESİ ÇATAL MEVKİİ AYAŞ-ANKARA - 05322426488

ABDULLAH DOĞANAY BESİ ÇİFTLİĞİ - FERUZ MAHALLESİ NO:122 AYAŞ-ANKARA - 05359785397

HÜSAMETTİN AKÇAY BESİ ÇİFTLİĞİ - PINARYAKA MAHALLESİ NO:25 AYAŞ-ANKARA - 05373572560

UĞUR AKÇA BESİ ÇİFTLİĞİ - PINARYAKA MAHALLESİ NO:32 AYAŞ-ANKARA - 05369203478

AYAŞ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA - 03127122600

ŞURA PEKŞEN BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI CUMA MAH. ERTEKİN CAD. NO:52 AYAŞ-ANKARA - 05387695853

BELEDİYE HAYVAN PAZARI VE KESİM YERİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ BALA ANKARA - 312 876 10 08

BELEDİYE MEZBAHANESİ - GAZİ PAŞA MAH. - 0312 762 25 10 - 762 73 71

KAMYON TIR GARAJI - YILDIZ EVLER KARŞISI - 0312 762 25 10 - 762 73 71

BULGURDEDE T.E.D.A.Ş YANI - CUMHURİYET MAHALLESİ - 0312 762 25 10 - 762 73 71

GAZİGÜNDÜSALP İŞ HANI ALTI - HACIKARA MAH. - 0312 762 25 10 - 762 73 71

OĞUZKENT TOP SAHASI YANI - OĞUZKENT MAH. - 0312 762 25 10 - 762 73 71

CEMİYET ONUR YAMAN İLKOKUL YANI - CEMİYETEVLERİ MAH. - 0312 762 25 10 - 762 73 71

KAMYON TIR GARAJI - BAŞAĞAÇ MAH. GÜVENEVLER KARŞISI - 0 312 762 25 10- 762 73 71

ÇAMLIDERE - ORMAN İŞLETME DEPO ALANI - 0312 753 10 30

ÇAMLIDERE - ÇAMLIDERE BELEDİYESİNCE UYGUN GÖRÜLEN YER - 0312 753 10 30

GİRİŞİM ENTEĞRE A.Ş. - CUMHURİYET MAHALLESİ SÜREYYA CAD. NO:2 ÇUBUK/ANKARA - 3128371153

ÇARŞAMBA PAZARI - KEMALPAŞA MAH. ELMADAĞ - 312 8631040

KAPALI PAZAR YERİ - YENİCE MAH. ELMADAĞ - 312 8631040

ÖZBEY PAZAR YERİ - KEMALPAŞA MAH./ELMADAĞ - 312 8631040

DİLEK- KENT KOOP. - TATLICA MAH.-ELMADAĞ - 312 8631040

KAPALI PAZAR YERİ - TATLICA MAH.-ELMADAĞ - 312 8631040

TOKİ BLOKLARI - TATLICA MAH-ELMADAĞ - 312 8631040

MEZBEHANE - HASANOĞLAN MAH/ELMADAĞ - 312 8631040

YEŞİLDERE PARK YERİ - YEŞİLDERE MAH.-ELMADAĞ - 312 8631040

HAYVAN KESİM YERİ - İLÇEMİZDE KESİM YERİ YOKTUR - 312 728 1008

MEDRESE MAH. ESKİ MEZBAHANE YANI. - YENİ MAHALLE POLATLI YOLU İLÇE MEZARLIK BİTİŞİĞİNDEKİ ALAN. - 312 658 18 50

AHMET CERİT - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ MANDIRALAR MEVKİ - 0534.833.12.26

SATILMIŞ KARADOĞAN - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ, MANDIRALAR MEVKİ - 0538.461.92.57

HAYDAR KARADOĞAN - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ, MANDIRALAR MEVKİ - 0531.205.16.48

RECEP KARADOĞAN - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ, MANDIRALAR MEVKİ - 0536.054.95.76

ZAFER KOCAKUŞAK - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ MANDIRALAR MEVKİ - 0537.314.08.74

HASAN KARADOĞAN - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ, MANDIRALAR MEVKİ - 0546.642.24.81

MUSTAFA KARADOĞAN - HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ, MANDIRALAR MEVKİ - 0543.712.9037

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MEZBAHANE TESİSLERİ - KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK. - 7361114

ÇORAK PAZARI MEVKİİ - KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK. - 7361114

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ MEZBAHANESİ, YENİ PAZAR YERİ KAPANLI ALANLAR, ŞAHISLARA AİT KAPALI ALANLAR İLE AVLU İÇİNDE ÖZEL BAHÇE VE ALANLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ - ŞEYHKUYUSU MAHALLESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR/ ANKARA YENİ PAZAR YERİ YEŞİLOVA MAHALLESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR - 6871451-6871744

BELEDİYE MEZBAHANESİ - NASUHPAŞA MAHALLESİ ANKARA YOLU 1. KM NALLIHAN - 03127853086

HAYVAN PAZARI - KONYA YOLU 8.KM POLATLI/ANKARA - 03126234545

MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİ - ŞENTEPE MAHALLESİ - 03126231516

BİRLİK ET KOMBİNASI - İĞCİLER YOLU 3.KM.POLATLI/ANKARA - 03126231484

13 EYLÜL CAD.ÇAMLICA CADDESİ KEŞİŞTİĞİ ALAN - ŞEHİTLİK MAHALLESİ 13 EYLÜL CADDESİ - 03126234545

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİ - GÜLVEREN MAHALLESİ - 03126222834

ŞENTEPE KAPALI PAZAR YERİ - ŞENTEPE MAHALLESİ - 03126234030

POLATLI ET KOMBİNASI - İĞCİLER YOLU 2.KM.POLATLI/ANKARA - 03126231792

AYKA BESİCİLİK - GÜZELHİSAR MAHALLESİ - 0532 395 9365

ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ - GÜZELHİSAR MAHALLESİ - 0532 461 50 91

YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ - CÜCÜK MAHALLESİ - 0532 282 67 95

ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAHALLESİ - 0533 260 43 34

FIRAT SARIKAYA - KARACALAR MAHALLESİ - 00

KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAHALLESİ - 00

NUH ASLAN BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAH. - 0

HARUN MERTCAN BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAH. - 0

ESKİ STAT (PAZAR YERİ) - YENİ MAHALLE TEĞMEN KALMAZ SOKAK - 05545774448

304 ADA 1 NOLU PARSEL (HELİKOPTER PİSTİ-ESKİ STAT ALANI) - ŞERAFETTİN YILMAZ MAH. CUMHURİYET CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 - 0312 893 5700

İSKİTLER KURBAN KESİM YERİ - İSKİTLER MAH. SEÇİM SOK. (SEMT PAZARI) - 536 554 4136

SİTE YILDIZ KURBAN KESİM YERİ - ALİ ERSOY MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:32 (SEMT PAZARI) - 536 554 4136

KARAPÜRÇEK KURBAN SATIŞ MERKEZİ - TATLAR MAH. KÜMEEVLER ALTINDAĞ/ANKARA - 536 554 4136

KARAPÜRÇEK KURBAN KESİM YERİ - KARAPÜRÇEK MAH. 309. CAD. NO:51 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI) - 536 554 4136

GÜLPINAR KURBAN KESİM YERİ - YILDIZTEPE MAH. 166. CAD. NO:23 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI) - 536 554 4136

KARACAÖREN KURBAN KESİM YERİ - KARACAÖREN SPOR TESİSLERİ HALI SAHA YANI ALTINDAĞ/ANKARA - 536 554 4136

DOĞANTEPE KURBAN KESİM YERİ - DOĞANTEPE MAHALLESİ 1118/1 SOKAK ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI) - 536 554 4136

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ANKARA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

AYAŞ MAL PAZARI - CAMİATİK MAH. KIŞLA SOKAK CUMHURİYET MEYDANI AYAŞ ANKARA - 03127122600

YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ - FERAHFAKİ MAH. AYAŞ ANKARA - 05303815680

TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ - OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA - 05332506707

SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI MAH. DEMİREL CAD. NO:10 AYAŞ ANKARA - 05362474286

MESUT YÖRÜK BESİ ÇİFTLİĞİ - CAMİATİK MAH. HALLAÇ SOKAK NO:5 AYAŞ ANKARA - 05327441574

ABDULLAH DOĞANAY BESİ ÇİFTLİĞİ - FERUZ MAHALLESİ AYAŞ ANKARA - 05359785397

EKREM AKYÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ - PINARYAKA MAH. AYAŞ ANKARA - 05369682802

SATILMIŞ BAYRAKTAR BESİ ÇİFTLİĞİ - OLTAN MAHALLESİ ÇİFTLİK CADDESİ NO:29 AYAŞ-ANKARA - 05416109203

AYDIN DALGIÇ BESİ ÇİFTLİĞİ - SİNANLI AVŞAR MEVKİİ AYAŞ-ANKARA - 05362387142

AYAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ - OLTAN MAHALLESİ AYAŞ-ANKARA - 05307630973

BELEDİYE HAYVAN PAZARI VE KESİM YERİ - KARTALTEPE MAHALLESİ BALA/ANKARA - 0312 876 10 08

BELEDİYE HAYVAN PAZARI VE KESİM YERİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ BALA ANKARA - 312 876 10 08

İLÇE HAYAN PAZARI - BAŞÖREN YOLU ÜZERİ KAMYON TIR GARAJ YANI - 0312 762 25 10- 0312 762 73 71

ÇAMLIDERE - ORMAN İŞLETME DEPOSU İLE KOCAMAN PETROL ARASINDAKİ SAHA - 0312 753 10 30

ÇUBUK BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - ŞABANÖZÜ YOLU 6.KM ÇUBUK/ANKARA - 3128371153

KURTULUŞ MAHALLESİ, KÜÇÜK SUNGUR OTO SANAYİ BÖLGESİ - TATLICA MAH. SUNGUR SOKAK/ ELMADAĞ - 312 863 1040

ESKİ SALI PAZARI - HASANOĞLAN FATİH MAH. CELAL BAYAR BULVARI/ELMADAĞ - 312 8631040

YEŞİLDERE BELEDİYESİ KARŞISINDA YER ALAN PARK ALANI - YEŞİLDERE MAH/ ELMADAĞ - 312 8631040

HAYVAN PAZARI - YENİMAHALLE ORDU CADDESİ - 312 728 1009

MEDRESE MAH. ESKİ MEZBAHA - YENİ MAHALLE POLATLI YOLU İLÇE MEZARLIK YANI. - 312 658 18 50

ÇORAK PAZARI MEVKİİ SATIŞ YERİ - KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK. - 7361114

YENİ SANAYİ SİTESİ TIR PARKI YANI - YENİ SANAYİ SİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR/ ANKARA - 6871744

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - HACIBEY MAHALLESİ ANKARA İSTANBUL DEVLET YOLU CAD.NO:284 - 03127851011

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - HACIBEY MAHALLESİ ANKARA İSTANBUL DEVLET YOLU CAD. NO:284 - 03127851011

HAYVAN PAZARI - KONYA YOLU 8.KM.POLATLI/ANKARA - 03126234545

YILGINLAR BESİ ÇİFTLİĞİ - BEYAZIT MAHALLESİ - 0537 709 14 60

ÖZTÜRK KÖMÜR - ÇINAR MAHALLESİ - 0542 643 7410

ÇAKIR BESİCİLİK - BEYAZIT MAHALLESİ - 0530 541 66 04

HAMZA TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ - ÇINAR MAHALLESİ - 0535 453 34 31

İSMET TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ - ÇINAR MAHALLESİ - 0535 748 61 56

YAHYA KARTAL BESİ ÇİFTLİĞİ - ÇINAR MAHALLESİ - 0532 434 89 48

AYKA BESİCİLİK - GÜZELHİSAR MAHALLESİ - 0532 395 9365

YAŞAR YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ - ÇINAR MAHALLESİ - 0532 682 80 56

ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ - GÜZELHİSAR MAHALLESİ - 0532 461 50 91

KURBAN UĞUR BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAHALLESİ - 0538 404 86 67

DURSUN İLGÜN BESİ ÇİFTLİĞİ - ÇANKIRI DEVLET YOLU ÜZERİ - 0533 557 28 67

YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ - CÜCÜK MAHALLESİ - 0532 282 67 95

ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAHALLESİ - 0533 260 43 34

KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİ - KIZIK MAHALLESİ - 0532 410 04 62

ŞAKİR GÜNDÜZ - ELECİK MAHALLESİ - 0

AZİZ VE ERDEM GÜRBÜZ - KIZIK MAHALLESİ - 0

NUH ASLAN - KIZIK MAHALLESİ - 0

KALAYCI BESİ ÇİFTLİĞİ - BEYAZIT MAH. - 0

NURETTİN ASLAN - AHMETADİL MAHALLESİ - 00

NECATİ GÜRBÜZ - KIZIK MAHALLESİ - 00

BEKİR YILMAZER - KARACAKAYA MAHALLESİ - 00

FİKRET KELEŞ - KIZIK MAHALLESİ - 00

ZAFER ÖZTEPE - KIZIK MAHALLESİ - 00

AHMET ÇINAR - KIZIK MAHALLESİ - 00

ALİ OSMAN KÖSE - AHMETADİL MAHALLESİ - 00

SEFA ÇOŞKUN - KIZIK MAHALLESİ - 00

ERAY SAĞIR - ÇINAR MAHALLESİ - 00

MEHMET SARIKAYA - KARACALAR MAHALLESİ - 00

İNALLAR BESİ ÇİFTLİĞİ - ELECİK MAHALLESİ - 00

ZEKİ PEKER - ELECİK MAHALLESİ - 00

MUSTAFA GÖKSU - ELECİK MAHALLESİ - 00

HÜSEYİN ALPARSLAN - ELECİK MAHALLESİ - 00

SELAMİ TİRYAKİ - HAYDAR MAHALLESİ - 00

SATILMIŞ TİRYAKİ - HAYDAR MAHALLESİ - 00

ALİ YAKAR - HAYDAR MAHALLESİ - 00

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.