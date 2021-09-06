Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
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Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

Konya'da sıklıkla ortaya çıkan obruklardan sonra Ankara'daki bir tarlada da obruk oluştu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen obruğun 2 gün önce oluştuğu ve genişlemeye devam ettiği ifade edildi. Obruğun oluştuğu tarla sahibi ve yöre halkı ise yardım yetkililerden yardım bekliyor.

Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir obruk meydana geldi. Obruğun 2 gün önce oluştuğunu ve her geçen gün genişlemeye devam ettiğini söyleyen tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı yetkililerden yardım bekliyor.

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor

BÖLGE HALKINA UYARILARDA BULUNULDU

Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği ve bölgede farklı noktalarda da obruk oluşabileceği yönünde, bölge halkına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor

BAŞKA YERLERDE DE OLUŞMA İHTİMALİ VAR

Oluşan obruktan dolayı bölge halkının tedirgin olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, "Obruk 2 gün önce oluştu. Tarla sahibi Seydi Sarıkaya bize haber verdi. Olay yerini inceledik, İlçe Tarım Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdim. Bilgi doğrultusunda geldiler baktılar. Obruğun daha genişleyeceğini, başka yerlerde de olabileceğini söylediler. Bu tür olaylar Konya bölgesinde başlamıştı bizim burada da başladı. İnşallah ileride böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu arazinin ne derece kullanılıp kullanılmayacağını bilemiyoruz şu an. Bize verecekleri bilgiye göre tarla sahiplerine söyleyeceğiz, onlarda ona göre tedbir alacaklar. Burada başlayınca herkes korkmaya başladı. Acaba daha ilerler mi diye korkuyorlar. Yetkililerde daha başka bölgelerde olacağını söylüyorlar. Yetkililer hafta sonundan sonra inceleyerek bilgi vereceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor

ALTINDAN MAĞARA GEÇİYORMUŞ

Tarla sahibi Seydi Sarıkaya, "Sabah suladık tarlayı, akşam geri geldik çukur oluşmuş. Sonra muhtarı aradık. Muhtar sağ olsun İlçe Tarım'a bildirmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su yüzünden oluşmuş diyor. Su ile alakası yok bunun. Su çekme yapınca arazilerde böyle durumlar olduğunu söylediler. Ama bunun suyla lakası yok. Burada kuyu çalışması da yapmadık hiç. Buraya gelsin baksınlar bir sıkıntı yoksa biz burayı doldurup sürmeye devam edeceğiz. Buranın altından mağara geçiyormuş. Mağara çökünce burası da çökme yapmış" diye konuştu.

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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