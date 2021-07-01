Ankara'da istinat duvarı zarar gören apartman nedeniyle 5 bina tahliye edildi
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Ankara'da istinat duvarı zarar gören apartman nedeniyle 5 bina tahliye edildi

Ankara'da istinat duvarı zarar gören apartman nedeniyle 5 bina tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında apartmanın istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında apartmanın istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca, inşaatın müteahhidi ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı zarar gördü. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri sevk edildi.

Duvarın desteklediği 5 katlı apartman ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekilirken sokakta bulunan doğal gaz hattı da kapatıldı. Tahliye edilen 145 kişiden bazılarının sokakta bekleyişi devam ederken bazıları da Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine yönlendirildi. Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı inceleme kapsamında temel çalışması yapılan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y. gözaltına alındı.

Evlerini boşaltan vatandaşların bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilirken, bir kısmı yakınlarının yanına gideceklerini bildirdi.

"KASTEN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tahliye edilen binada oturduğunu belirten Hasan Kurtullu, "1 haftadır benim evimde ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Burada kepçe kazı yapıyordu. Ben sürekli kepçeyi izliyordum balkondan. Dünde çöp atarken geldim. Burada uyardım arkadaşları ben. Bu binalar çatladı yavaş yavaş yakında yıkılır dedim. Karşı binalar gibi olur dedim. Burada çalışanların tek dedikleri şu, 'Bu binalar eski bunlara bir şey olmaz'. Şöyle bir şey duydum. Müteahhit binayı komple almaya çalışıyor. Burada ki daire sakinlerine birer tane daire verecekmiş. Kasten yapıldığını düşünüyorum. Bu daire sakinlerinin hiç biri kabul etmemiş, kabul etmeyince yüklenici iyice girmiş dibe. Ben mesaiden çıktım geldim yarım saat sonra yıkılma başladı. Herhalde kepçe düştü. Balkondan baktığım da olduğu gibi binanın yarısı doğru kaydı. Ben sarsıntının olduğu anda evdeydim. Kalacak yerleri olmayanlar misafirhanelere yerleştirilecek" dedi.

(Muhammet Mücahit Dereli- Mehmet Kalay/İHA)

Ankara'da istinat duvarı zarar gören apartman nedeniyle 5 bina tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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