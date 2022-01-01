Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı - Haberler
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Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da EGO otobüsünün karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın hasar gördüğü kazada 16 kişi yaralandı.

515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Kazaya karışan otomobil sürücülerinden Yusuf Karataş, "Otobüsün sağ şeritten geldiğini hatırlıyorum. Süratliydi, normal bir otobüse göre hızlıydı. Tam göremedim ama kaldırım taşına girdi, havada uçtu. Havada yan döndü, dönünce de önümdeki arabaların üzerine düştü" dedi.

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yenimahalle ilçemiz Batıkent kavşağında meydana gelen ve bir EGO otobüsünün de karıştığı trafik kazasında 14 vatandaşımız hastanelerde tedavi altına alınmış olup; can kaybı ya da durumu ağır vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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