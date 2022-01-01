Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"KALDIRIM TAŞINA GİRDİ, HAVADA UÇTU"

Kazaya karışan otomobil sürücülerinden Yusuf Karataş, "Otobüsün sağ şeritten geldiğini hatırlıyorum. Süratliydi, normal bir otobüse göre hızlıydı. Tam göremedim ama kaldırım taşına girdi, havada uçtu. Havada yan döndü, dönünce de önümdeki arabaların üzerine düştü" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yenimahalle ilçemiz Batıkent kavşağında meydana gelen ve bir EGO otobüsünün de karıştığı trafik kazasında 14 vatandaşımız hastanelerde tedavi altına alınmış olup; can kaybı ya da durumu ağır vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.