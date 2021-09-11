ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2) - Haberler
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ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTIAnkara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve yol kenarındaki levhalara çarparak ilerledikten sonra yanan şehirlerarası otobüste çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Polis, kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. 20 yaralıdan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ayrıca, kazaya ilk müdahaleyi Çayyolu kavşağı üzerinde bulunan askeri tesisteki askerlerin yaptığı öğrenildi. Askerlerin, otobüsün alev aldığını görünce sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar yaralıları tahliye ettikleri öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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Haber: ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2) - Haberler
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