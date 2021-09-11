ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve yol kenarındaki levhalara çarparak ilerledikten sonra yanan şehirlerarası otobüste çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Polis, kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. 20 yaralıdan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.