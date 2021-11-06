Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı
Anadolu'da dilden dile dolaşan birçok hikaye var. Ancak onların arasında bazıları var ki, şu an bile duyanların tüylerini ürpertiyor. İşte o hikayelerden biri Kastamonu'daki "Işık Saçan Türbe'nin" hikayesi... Türbenin gizemini çözmeye giden Dr. Gültekin Caymaz'ın çekildiği fotoğrafın etrafındaki ışık hüzmesi hâlâ açıklığa kavuşmuş değil.
Kültürü nedeniyle asırlardır dünyanın göz bebeği konumunda bulunan Türkiye'de türbeler önemli bir yer tutuyor. Çeşitli dileklerinin gerçekleşmesini isteyen çok sayıda vatandaş, türbelerde yatan saygıdeğer kişileri ziyaret ederek, dualar ediyor. İşte o türbelerden biri de Kastamonu'daki meşhur "Işık Saçan Türbe"...
Efsaneye göre bölgedeki gecekonduların kullanması için yol yapım kararı alındı. Fakat yolun güzergahı, türbe üzerinden geçiyordu. Yetkililer, türbenin yerinden alınarak başka bir yere taşınması yönünde karar verdi. Hemen harekete geçen işçiler, iş makinesiyle türbeyi yıkmak için kolları sıvadı. Ancak iş makinesi tam türbenin önüne geldiğinde sustu ve bir daha çalışmadı.
İş makinesinde bir bozukluk olduğunu düşünen işçiler, bu sefer türbeyi insan gücüyle yıkmak için harekete geçti. Ellerindeki kazma ve küreklerle işe koyulan işçiler, ilk kazmayı vurduklarında neye uğradığını şaşırdı. Kazmaların toprağa saplanması nedeniyle hareketsiz kalan işçiler, kazmaları çıkarmak istediklerinde de saplarının kırıldığını gördü.
İşçilerin başına gelenler kısa sürede tüm bölgede yayılmaya başlandı. Artık türbe, etrafta yaşayan insanlar için daha da dikkat çekici hale geldi. Öyle ki geceleri türbenin yakınına giden vatandaşlar, etrafında bir ışık olduğunu gördü. Bu hikaye, uzun bir süre dilden dile dolaştı.
Söylentilerin artık çok ciddi bir boyut almasının ardından Türkiye'nin sayılı fizik tedavi uzmanları arasında gösterilen Dr. Gültekin Caymaz, türbenin sırrını çözmek için yanına gitmeye karar verdi. Tek gitmemesi yönünde uyarılar alan Caymaz, başkasıyla gitmesi durumunda sırrı öğrenemeyeceğini düşünerek türbeye tek gitti.
O dönem yeni yeni moda olan otomatik fotoğraf makinesini de yanına alan Caymaz, türbenin önüne geçip makinesini de otomatiğe ayarladı. Fotoğrafı çektikten sonra hemen banyo ettirmeye koşan Caymaz, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çünkü fotoğrafta Dr. Caymaz'ın etrafında gözle görülen bir ışık hüzmesi vardı.
Işık hüzmesinin kendi yansıması olduğunu düşünen Caymaz, bu sefer de yanına başka birini alarak yeniden fotoğraf çektirmeye gitti. Ancak ışık hüzmesi yine fotoğraf çekilenlerin etrafında belirdi.
Hüzmenin sırrını çözmeyi kafaya koyan Caymaz, yanına 5 kişi daha alarak türbeye gitti. Fakat bu kez fotoğrafta çok daha garip şeyler oldu. Poz veren kişilerden birinin kafasının yarısı kesik çıkarken, kadın olanının ise saçlarının bir kısmının olmadığı görüldü.
Tüm bu yaşanılanların ardından ışığın kaynağını çözemeyen Caymaz ve arkadaşları, türbeyle ilgili araştırmalara ara vermek zorunda kaldı. Anadolu'da yıllardır anlatılan bu hikayenin ne denli gerçek olduğu bilinmiyor. Fotoğraftaki ışık hüzmesinin de insan ruhu olduğu söyleniyor ancak şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir kanıt yok. Bu olay, Türkiye'de yaşanıp da açıklanamayan ender olaylardan biri olarak tarihteki yerini koruyor.