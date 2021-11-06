Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı

Kültürü nedeniyle asırlardır dünyanın göz bebeği konumunda bulunan Türkiye'de türbeler önemli bir yer tutuyor. Çeşitli dileklerinin gerçekleşmesini isteyen çok sayıda vatandaş, türbelerde yatan saygıdeğer kişileri ziyaret ederek, dualar ediyor. İşte o türbelerden biri de Kastamonu'daki meşhur "Işık Saçan Türbe"...

YOL YAPIMI İÇİN YIKILMAK İSTENDİ

Efsaneye göre bölgedeki gecekonduların kullanması için yol yapım kararı alındı. Fakat yolun güzergahı, türbe üzerinden geçiyordu. Yetkililer, türbenin yerinden alınarak başka bir yere taşınması yönünde karar verdi. Hemen harekete geçen işçiler, iş makinesiyle türbeyi yıkmak için kolları sıvadı. Ancak iş makinesi tam türbenin önüne geldiğinde sustu ve bir daha çalışmadı.

KAZMALAR TOPRAĞA SAPLANDI

İş makinesinde bir bozukluk olduğunu düşünen işçiler, bu sefer türbeyi insan gücüyle yıkmak için harekete geçti. Ellerindeki kazma ve küreklerle işe koyulan işçiler, ilk kazmayı vurduklarında neye uğradığını şaşırdı. Kazmaların toprağa saplanması nedeniyle hareketsiz kalan işçiler, kazmaları çıkarmak istediklerinde de saplarının kırıldığını gördü.

"GECELERİ ETRAFINDAN IŞIK GELİYOR" SÖYLENTİSİ

İşçilerin başına gelenler kısa sürede tüm bölgede yayılmaya başlandı. Artık türbe, etrafta yaşayan insanlar için daha da dikkat çekici hale geldi. Öyle ki geceleri türbenin yakınına giden vatandaşlar, etrafında bir ışık olduğunu gördü. Bu hikaye, uzun bir süre dilden dile dolaştı.

DR. GÜLTEKİN CAYMAZ ARAŞTIRMAYA GİTTİ

Söylentilerin artık çok ciddi bir boyut almasının ardından Türkiye'nin sayılı fizik tedavi uzmanları arasında gösterilen Dr. Gültekin Caymaz, türbenin sırrını çözmek için yanına gitmeye karar verdi. Tek gitmemesi yönünde uyarılar alan Caymaz, başkasıyla gitmesi durumunda sırrı öğrenemeyeceğini düşünerek türbeye tek gitti.

OTOMATİK FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

O dönem yeni yeni moda olan otomatik fotoğraf makinesini de yanına alan Caymaz, türbenin önüne geçip makinesini de otomatiğe ayarladı. Fotoğrafı çektikten sonra hemen banyo ettirmeye koşan Caymaz, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çünkü fotoğrafta Dr. Caymaz'ın etrafında gözle görülen bir ışık hüzmesi vardı.

KENDİ IŞIĞI ZANNETTİ

Işık hüzmesinin kendi yansıması olduğunu düşünen Caymaz, bu sefer de yanına başka birini alarak yeniden fotoğraf çektirmeye gitti. Ancak ışık hüzmesi yine fotoğraf çekilenlerin etrafında belirdi.

BU SEFER DAHA ÇOK KİŞİ GİTTİLER

Hüzmenin sırrını çözmeyi kafaya koyan Caymaz, yanına 5 kişi daha alarak türbeye gitti. Fakat bu kez fotoğrafta çok daha garip şeyler oldu. Poz veren kişilerden birinin kafasının yarısı kesik çıkarken, kadın olanının ise saçlarının bir kısmının olmadığı görüldü.

OLAYIN PEŞİNİ BIRAKTILAR

Tüm bu yaşanılanların ardından ışığın kaynağını çözemeyen Caymaz ve arkadaşları, türbeyle ilgili araştırmalara ara vermek zorunda kaldı. Anadolu'da yıllardır anlatılan bu hikayenin ne denli gerçek olduğu bilinmiyor. Fotoğraftaki ışık hüzmesinin de insan ruhu olduğu söyleniyor ancak şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir kanıt yok. Bu olay, Türkiye'de yaşanıp da açıklanamayan ender olaylardan biri olarak tarihteki yerini koruyor.

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