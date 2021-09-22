Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecan yarattı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Amos Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Athena Tapınağı, gün yüzüne çıkarılıyor.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Marmaris Ticaret Odasının (MTO) iş birliğinde, Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında gerçekleştirilen Amos Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalara devam ediliyor.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Amos Antik Kenti sistematik düzenli kazılara bir ay önce başlanırken, Athena Tapınağı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yüzey Araştırma Projesi'nde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mezar odasını kurtarma kazısı, sınır ve yüzey araştırmaları ve yürüyüş parkuru onarımları tamamlanan Amos Antik Kenti'nde tapınağın gün yüzüne çıkarılmaya başlanması proje ortaklarında ve çalışan ekipte heyecan yarattı.

Antik kentte incelemelerde bulunan ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortak hareketle çalışıldığında nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğinin Amos Antik Kenti olduğunu söyledi.

Amos'ta kazılara başlanmasının heyecanı içinde olduklarını belirten Oktay, "Ticaret odamız, üniversitemiz, müzemiz ve belediyemiz birlikte hareket edebilme kabiliyetini ne kadar yukarıya çıkarırsa o oranda kentimizin ortak menfaatine kazanım elde ederiz. Geldiğimiz noktada aşama kaydettiğimizi çıplak gözle de görebiliyoruz. Tahmin edilenden çok daha kısa sürede burada çalışmaları ilerletip buraya turistler getireceğiz. Marmaris tarihi adına çok önemli bir yer burası. Gelecek nesillere daha sağlıklı aktaracağız." dedi.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de müdürlüklerinin başkanlığında yürütülen kurtarma kazılarının sistemli, bilimsel bir kazıya dönüştüğünü dile getirdi.

Amos kazılarının 2021 yılı itibarıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. Mehmet Gürbüzer'in bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü aktaran Atabey, "Bu kazı Amos için önemli bir başlangıçtır. Bilimsel kazıya dönüşmesi önemli. Bu yılki buluntular bunu gösteriyor. Marmaris'in ve Amos'un tarihine ışık tutacak kazıların başlangıcındayız. Bu aşamada bize destek veren belediye ve ticaret odamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ise Amos Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi ve yüzey araştırmasıyla başladıkları çalışmaların kazıya dönüşmenin mutluluğu içinde olduklarını vurguladı.

Ayhan,"73 yıl sonra Amos Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı. Çok heyecanlıyız. Amacımız kültürel mirasa sahip çıkmak. Amos'u turizme kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok değerli bulgulara ulaştık"

Kazının bilimsel danışmanı, MSKÜ Arkeoloji Bölümü doktor öğretim üyesi Mehmet Gürbüzer de iki yıldır yürütülen çalışmaların sonucunda sistematik düzenli kazıların bir aydır devam ettiğini dile getirdi.

Kazı çalışmalarına başladıktan kısa bir süre sonucunda tapınağın gün yüzüne çıkarıldığını kaydeden Gürbüzer, şunları kaydetti:

"2021 yılında Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen benim de bilimsel başkanlığını yaptığım Amos Antik Kenti kazılarında bu sene önceliğimiz Akropolis'teki (yukarı kent) Athena Tapınağı. Athena Tapınağı'nda yaklaşık bir aydır çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok değerli bulgulara ulaştık. Bu bulgular bu alanın ve tapınağın tarihçesinin tahmin ettiğimizden de daha erkene milattan önce 6. yüzyıla gittiğini ortaya koyuyor. Bu da Amos Antik Kenti 2 bin 200 değil 2 bin 400 hatta daha da eskiye dayandığını gösteriyor. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz."

Amos Antik Kenti

Rodos birliğinin önemli kentlerinden Amos, Helen dilinde "Ana Tanrıça Tapınağı" anlamına geliyor. Tepe üzerinde kurulan kentin etrafı 1,8 metre kalınlığında ve 3,5 metre yüksekliğinde kulelerle desteklenmiş surlarla çevrilmiş. Helenistik devirden Doğu Roma dönemine kadar sürekli yerleşim olan kentin ayakta kalan en önemli yapısı tiyatrosu.

Amos, çevresindeki koyları görebilen hakim bir noktada kurulmuş. Güneşin doğuşu ve batışını görebilme imkanı sunan antik kentte, teraslar da yer alıyor.