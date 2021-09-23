Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı - Haberler
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Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdelesini kestiği Türkevi'nin açılışına katılması Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni ayağa kaldırdı. Rum lider Anastasiadis, başpiskoposla görüşmesini iptal ederken Yunan basını Elpidoforos'u hedef aldı. Ant1 televizyonunun ana haber sunucusu Nikos Hacinikolau, "Orada işiniz yoktu, hatanızı kabul edin ve özür dileyin" ifadelerini kullandı.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Türk vatandaşı Bakırköylü Elpidoforos (Lambriniadis) pazartesi günü New York'taki Türkevi'nin açılışına katıldı. Açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Başpiskopos bu ziyaretiyle Yunanistan'ın başkenti Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde yoğun tepkilere hedef oldu.

Yunan medyasına göre, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, dün New York'ta Elpidoforos ile olan programlı görüşmesini, yoğun temas trafiği olduğu bahanesiyle, son anda iptal etti.

Anastasiadis'in, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı Türkevi'nin açılışında, Elpidoforos'un da hazır bulunmasına çok kızdığı ve yakın çevresine "Bu fiestaya (eğlenceye) katılan Elpidoforos ile görüşmem" dediği öne sürüldü. Aynı haberler de, New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de Başpiskopos Elpidoforos ile görüşüp görüşmeyeceğine kesin karar vermediği iddia edildi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın ise bir süre önce Elpidoforos'a Türkevi'nin açılışına katılmaması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi. Atina'ya dün akşam saatlerinde, Başbakan Miçotakis'in yarın New York'ta Başpiskopos Elpidoforos ile görüşeceği bilgisi ulaştı. ABD'deki Yunan, Kıbrıs Rum ve Ermeni cemaatlerinin de Elpidoforos'un, Türkevi'nin açılışına katılmasına tepki gösterdikleri kaydedilen Yunan medyasındaki haberler de "Başpiskopos tecrit edilmiş durumda" ve "Elpidoforos karantinada" yorumları yapıldı.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı

Real News gazetesi ve haber sitesinin sahibi, Ant1 televizyonunun ana haber sunucusu Nikos Hacinikolau, sosyal medya hesabında Epidoforos'a seslenerek "Erdoğan'ın New York'taki panayırına ve izlenim yaratma oyunlarına katılmanız, kabul edilemez. Ersin Tatar'ın yanında hiçbir işiniz yoktu. Hatanızı kabul edin ve özür dileyin" diye yazdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Elpidoforos'a gösterilen tepkileri üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Elpidoforos katıldığı tören sonrası sosyal medya hesabında "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Türkevi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan'ı tebrik ederim. Ekümenik Patrikhane'nin öneminde, Heybeliada Ruhban Okulu'nun tekrar faaliyet göstermesinde ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde, her zaman olduğu gibi ısrarlıyım" ifadesini kullandı.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı

İstanbul Rumlarından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 54 yaşındaki Elpidoforos (Lambriniadis), Bakırköy doğumlu ve askerliğini İskenderun'da yapmış. 11 Mayıs 2019'da, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin karar organı Sen Sinod Meclisi tarafından, yaklaşık 2 milyon cemaati bulunan Amerika Ortodoks Kilisesi'nin Başpiskoposu seçilen Elpidoforos, 13 Haziran 2019'da Hürriyet gazetesinde yayımlanan demecinde "Kendinizi en çok nereye ait hissediyorsunuz" sorusuna "Tabii ki İstanbul. Sık sık geleceğim. Kalbim zaten İstanbul'da" cevabını vermişti.

Amerika Başpiskoposu aynı demecinde "Çocukluğum İstanbul'da çok güzel geçti. Biz sokakta Türk, Rum, Ermeni çocuklar hep bir arada oynardık. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu, komşularımızla çok güzel geçiniyorduk. Yan apartmanda oturan Müslüman aile her Kurban Bayramı'nda 20-30 tane koç keserdi ve bize de pay verirlerdi. Biz de Paskalya'da çöreğimizi, Noel'de yemeğimizi onlara gönderirdik. Bakırköy'deki arkadaşlıklarım hâlâ devam ediyor ve şu anda da en yakın arkadaşlarım onlar" demişti.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını çıldırttı - Haberler
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