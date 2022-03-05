Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti - Haberler

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Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir Amerika'da tatil yapan Demet Akalın, rahatsızlanınca acile giderek serum taktırdı. Bir serum için 12 bin dolar veren Akalın, Amerika'daki sistemi eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanlara teşekkür etti.

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. Farklı eyaletleri gezen ve her anını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.

Amerika'da acile giderek serum taktıran Demet Akalın, ödediği ücrete isyan etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli" ifadelerini kullandı.

Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Instagram'da 9,8 milyon takipçisi bulunan Demet Akalın, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şarkıcı, tatilinden kareleri de sık sık Instagram hesabından yayınladı.

Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Amerika'da gittiği acilde bir serum için 12 bin dolar ödeyen Demet Akalın isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Akalın, Twitter, Hastane, Amerika, Magazin, Haberler

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