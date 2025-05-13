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AMASYA'DA DEPREM! Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA depremler listesi!

AMASYA'DA DEPREM! Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA depremler listesi!
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13 Mayıs 2025 Salı günü deprem mi oldu? Amasya ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

13 Mayıs 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 13 Mayıs 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AMASYA'DA DEPREM! Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi merkezli iki ayrı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, depremler çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli panik yaşandı.

Amasya Depremi Detayları

İlk Deprem Saati: 12:23

Büyüklük: 4.4

Merkez Üssü: Gümüşhacıköy, Amasya

İkinci Deprem Saati: 12:26

Büyüklük: 4.2

Merkez Üssü: Gümüşhacıköy, Amasya

Depremler, Çorum, Tokat, Samsun ve diğer çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak bölgedeki vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

AMASYA'DA DEPREM! Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA depremler listesi!Amasya Depremi Detayları

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AMASYA'DA DEPREM! Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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