18 yaşındaki gencin öldürüldüğü Altındağ'da sokağa dökülen kalabalık Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı
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18 yaşındaki gencin öldürüldüğü Altındağ'da sokağa dökülen kalabalık Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün Suriyeliler ile yaşanan gerginlik sonucu bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar büyüdü. Polis ekipleri sokağa dökülen öfkeli kalabalığı evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye çalışırken bir grup ise Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar bugün de devam ediyor. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Polis ekipleri Altındağ'da vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye uğraşırken bir yandan da mahalle sakinleri sokaklarda devriye atmaya devam ediyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalıkların sokaklarda koşuşturmaları da yer alıyor.

ÖFKELİ KALABALIK DÜKKANI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Gerginliğin giderek arttığı bölgede öfkeli bir kalabalık Suriyelilerin dükkanlarına da saldırmaya başladı. Bir dükkanın girişinin parçalanarak, mekanın kullanılamaz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bir grup vatandaş ise yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evlerin camlarını taşladı.

18 yaşındaki gencin öldürüldüğü Altındağ'da sokağa dökülen kalabalık Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
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Emre İliksiz
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