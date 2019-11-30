Alternatif tatil ülkeleri! İrlanda, Madagaskar, Yemen, Türkmenistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Avustralya, Ukrayna ve İsrail

30.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:43

İrlanda, Madagaskar, Yemen, Türkmenistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Avustralya, Ukrayna ve İsrail'i tatil rotanıza ekleyerek yeni yerler keşfedebilir, tatilinizi farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte yurt dışı tatilinizi unutulmaz anılara dönüştürecek destinasyonlar…

İRLANDA

İrlanda kuzeybatı Avrupa'da bulunan ülke. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda Adası'nın yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Kuzeydoğusunda Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda ile komşu olan İrlanda'nın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir. Ülke, parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.

Adada üç Dünya Mirası Sit Alanı bulunmaktadır: Brú na Bóinne, Skellig Michael ve Dev'in Geçidi

İrlanda'da en çok ziyaret edilen yerlerden bazıları Bunratty Kalesi, Cashel Kayası, Moher Kayalıkları, Holy Cross Manastırı ve Blarney Şatosu'dur. Tarihsel açıdan önemli manastır yerleri, İrlanda Cumhuriyeti'nde ulusal anıtlar olarak muhafaza edilen Glendalough ve Clonmacnoise'dir.

Dublin en çok turist çeken bölgedir

Guinness Storehouse ve Book of Kells gibi en popüler turistik mekanlara ev sahipliği yapmaktadır.

Killarney Gölleri ile Kerry County ve Dingem yarımadasını ve Galway İlçesi'ndeki Aran Adaları'nı da içeren batı ve güney batısı da popüler turistik yerlerdir.

Achill Adası, Mayo County kıyılarında uzanır ve İrlanda'nın en büyük adasıdır. Sörf için popüler bir turizm merkezidir ve 5 Mavi Bayraklı plajı ve dünyanın en yüksek deniz kayalıklarından biri olan Croaghaun'u içerir. Palladian, Neoklasik ve neo-Gotik tarzlarda 17., 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edilen görkemli evler, Castle Ward, Castletown Evi, Bantry Evi, Glenveagh Kalesi gibi turistlerin de ilgisini çekiyor. Bazıları Ashford Kalesi, Leslie Şatosu ve Dromoland Şatosu gibi otellere dönüştürülmüştür.

MADAGASKAR

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülke ada ülkesi olması nedeniyle sınır komşusu bulunmamakta olup, en yakın anakara ülkesi adanın batısında yer alan Mozambik'tir. Bunun haricinde komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komorlar ve Fransa denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa denizaşırı bölgesi olan Réunion adalarıdır. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur.

Kentler arasında arabayla seyahat ederken yol kenarında göreceğiniz çoğunlukla palmiye ağaçlarından yapılmış ve Türkiye'de normal bir oda büyüklüğünde olan küçük evlerin aksine başkentte doğadan ve geleneksel Malgaş yaşam tarzından uzak bir şehir hayatı var.

17. ve 18. yüzyıllarda adayı yöneten Madagaskar Krallığı'nın sarayı olan ve şehrin en yüksek tepesine kurulan Rova, başkentte görülmesi gereken yerler arasında, ama asıl güzelik Rova'nın kurulu olduğu tepeden şehre bakmak, zira bütün çarpıklığı, üst üste binmiş hissi yaratan yapıları ve park ve bahçeleriyle şehri buradan tam olarak algılayabiliyorsunuz.

Farklı lemur türlerinin farklı aile yapıları ve yeme alışkanlıkları ile nasıl birlikte yaşayabildiklerini, bir lemur ailesinin neredeyse her saat başı sesler çıkartarak nasıl kendi alanını diğer ailelerden koruduğunu görmek bu dünyada sadece Madagaskar'da yaşanabilecek bir deneyim.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Türkmenistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir. Resmî para birimi Manat'tır. Yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT, IMF gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.

Ülkedeki en önemli turistik yerler Türkmenbaşı, Awaza, Merv (Marı) ve Darvaza'dır (Cehennem Kapısı). Türkmenbaşı, limanından dolayı gelişen ticareti ve petrol rezervinin yanı sıra sahil turizmi için oldukça uygun bir kenttir. Merv ise 19. yüzyılda dönemin en güçlü Türkmen boyu olan Teke Türkmenleri'nin başkentliğini yaptığı için tarihi yerler mevcuttur.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesidir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.

Son yıllarda Issık Göl çevresine yüz binlerce turist gelmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra seçilen Kırgızistan Başkanı Askar Akayev yaptığı bir açıklamada turizmin ülke ekonomisine en önemli katkıyı sağlayabilecek sektör olduğunu ifade etmiştir.

Ülke son yıllarda turizm alanında büyük gelişmeler göstermektedir. Denize kıyısı olmasa da yaz mevsimlerinde göl turizmi yapılmakta, ayrıca ülke dağlarla kaplı olması nedeniyle kış sporlarına bağlı turizm gelişmektedir. Kış sporlarından sonra doğa gezileri, termal turizm yapılmaktadır. Ülkenin turist çeken başka bir özelliği ise çok sayılardaki ormanlar ve Issık Göl'e iye olmasıdır. Bunlar yaz turizmine açık yerlerdir.

MOĞOLİSTAN

Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır. Ulanbatur, başkent ve ülkenin en büyük şehri olup yaklaşık olarak burada ülke nüfusun %38'i yaşamaktadır. Moğolistan'ın siyasal sistemi yarı başkanlık sistemi ile yönetilen cumhuriyettir.

Orhun Yazıtları, bugünkü Moğolistan'da, Baykal Gölü'nün güney bölgesinde, Orhun Nehri vadisinde, Köşö Çaydam (Khöshöö Tsaidam, Koshu-Tsaidam) ve Ögii Gölü yakınlarında, 47.1 enlem ve 102.25 boylam arasında kalan bölgede yer almaktadır.[5] Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollıg Tigin yazmıştır. Yollığ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir.

Karakurum

Moğolistan'ın güneybatısındaki Övörkhangay ilindedir, bugünkü Harhorin kenti yakınlarındadır. Orhun kalıntılarının da bulunduğu Dünya Kültür Hazineleri Alanı Karakurum'da bulunur.[6]

Tsetserleg

Tsetserleg, Moğolca'da Bahçe anlamını taşıyan şehir, Moğolistan'ın Arkhangai ilinin (aimag) başkenti, Erdenebulgan adlı ilçede (sum) yer alıyor ve nüfusu 16.500. Tsetserleg eskiden bölgenin kültür ve ticaret merkezi konumundaydı. Birinci Khalkh Zaya Pandita Luvsanperenlei tarafından inşa edilen manastır buradadır. Kasaba Khangay Dağları'ndaki bir vadide yer alıyor ve Moğolistan il merkezlerinin en güzeli olarak kabul edilmekte.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti (Özbekçe: O'zbekiston Respublikasi), Orta Asya'da, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Özbekistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'dır.

Özbekistan Cumhuriyeti T.C. vatandaşlarının Özbekistan'a girişlerinde vize talep etmektedir. T.C. Diplomatik pasaportlar haricindeki bütün pasaport sahipleri Özbekistan vize rejimine tabidir.

Özbekistan vizesi, Özbekistan'a gidecek yabancı kişiler için geçerli bir olan prosedürdür. Özbekistan ile vize uygulaması bulunan ülke vatandaşlarının bu ülkeye olan seyahatleri öncesi Özbekistan vizesi almaları zorunludur. Türkiye ile Özbekistan arasında da vize uygulaması bulunurken Özbekistan seyahatinde bulunacak vatandaşların yolculukları öncesi Özbekistan vizesi almaları gerekmektedir. Vatandaşlar Özbekistan vizelerini, Özbekistan Türkiye temsilcilikleri olan Özbekistan Büyükelçiliği Ankara vize bölümü ve Özbekistan Başkonsolosluğu İstanbul vize bölümüne başvurularını gerçekleştirerek Özbekistan vizelerini alabilirler. Özbekistan seyahatinde bulunacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise Özbekistan vizesi başvuru için bu ülkeden alınacak Özbekistan Teleks numarasının zorunluluğudur. Özbekistan vizesi için Teleks numarası Özbekistan'dan gelen bir nevi davetiye belgesi olarak kabul edilmektedir. Özbekistan teleks numarası olmadan turistik, ticari veya ziyaret vizesi fark etmeksizin Özbekistan vizesi başvuruları gerçekleştirilemeyecektir.

AVUSTRALYA

Avustralya (İngilizce: Australia), ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu (İngilizce: Commonwealth of Australia), Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. Başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sydney'dir.

Avusturalya vize isteyen ülkeler arasındadır, gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve Avusturalya'ya vize almış olmanız gerekmektedir. Avustralya'nın büyük bir kısmında ılıman iklim hâkimdir. Kıtanın geri kalan kısmında da tropikal bir iklim hâkimdir.

UKRAYNA

Ukrayna (Ukraynaca: ???????, transliterasyon: Ukrayina), Doğu Avrupa'da bir ülke.[7] 603.628 km² yüz ölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en geniş ülkedir.[8][9][10] Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, kuzeybatısında Beyaz Rusya, batısında Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatısında Romanya ve Moldova ile kara sınırı vardır. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Ukrayna yasama, yürütme ve yargının ayrı olduğu, yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir üniter devlettir. Başkenti ve en büyük şehri Kiev'dir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Ukrayna, yedek ve yarı askerî güçler de hesaba katıldığında Rusya'nınkinin ardından Avrupa'daki en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahiptir.[11]

Geniş sınırları içerisinde, Kiev'deki Azize Sofya Katedrali ve Bağlantılı Manastır Binaları, Kiev-Pechersk Manastırı, Lviv – Tarihi Şehir Merkezi, Struve Jeodezik Arkı, Bukovinalı ve Dalmaçyalı Metropolitlerinin Konutu, Hersonisos Antik Kenti, Polonya ve Ukrayna'nın Karpat Bölgelerindeki Ahşap Tserkvaslar, Karpatlardaki ve Avrupa'nın Diğer Bölgelerindeki İlkel Kayın Ormanları da dâhil olmak üzere yedi Dünya Mirası alanı bulunmaktadır.

İSRAİL

İsrail Orta Doğu'da, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde bulunan bir ülke. Coğrafi olarak, Asya kıtasında bulunur. Batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde ise Mısır, Filistin ve Kızıldeniz ile çevrilidir.

İsrail'in başkenti Kudüs'tür ancak bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 sayılı kararı nedeniyle ABD dışında uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. İsrail'deki büyükelçilik ve konsoloslukların büyük çoğunluğu, ülkenin finans merkezi olan Tel Aviv'dedir ve uluslararası toplum tarafından Tel Aviv, İsrail'in başkenti olarak tanınmaktadır. İsrail, nüfusunun çoğunluğu Yahudi olan tek devlettir.

Uzun ve dar bir şekle sahip olan İsrail, 470 km uzunluğunda olup, en geniş bölgesi yaklaşık 135 km'dir. Sınırları ve ateşkes hatları içerisinde kalan toplam yüzölçümü 27.817 km²'dir. İsrail, yaklaşık 8.081.000'lik nüfusuyla], çeşitli din, kültür ve sosyal geleneklere sahip insanları bir araya getirmiştir. Para birimi Yeni İsrail şekelidir. İsrail dünyadaki en büyük 43. ekonomiye sahiptir. Aynı zamanda İnsani Gelişme Endeksi'nde Orta Doğu'da ilk sırada yer alır. Asya'da ise beşinci sıradadır. Basın Özgürlüğü Endeksi'nde İsrail 86. sıradadır.

İsrail'de inanç turizmi yaygındır. Her yıl İsrail pek çok Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tarafından ziyaret edilir. Ülkede Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı gibi dini yapıların bulunması inanç turizmini geliştirir. İsrail'de sadece inanç turizmi yoktur. Ülkede arkeolojik yapıların korunması ve sergilenmesi turist sayısını artırır.Ülkenin ılıman iklimi ve plajları turizm için elverişlidir.

YEMEN

Yemen Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke. Başkenti San'a'dır.

Orta Doğu'da bulunan ülkenin kuzeyden Suudi Arabistan ve doğudan Umman olmak üzere iki adet komşusu bulunmaktadır. Güneyinde Aden Körfezi ve Arap Denizi ile batısında Kızıldeniz ile çevrilidir. Petrol, balık, kaya tuzu, mermer, kömür, altın, kurşun, nikel, bakır ve batıdaki verimli araziler başlıca doğal kaynaklarıdır. Ülkede çöl iklimi etkilidir ve yıl içinde toz ve kum fırtınaları görülür.